Google Pixel Fall Event : Comment regarder les annonces Pixel 7 et Pixel Watch

de Google Événement du 6 octobre arrive dans quelques jours, et nous espérons en savoir plus sur le Pixel 7, Pixel 7 Pro et Montre Pixel. Google a taquiné ces produits lors de sa conférence des développeurs en mai, mais nous ignorons encore beaucoup de choses à leur sujet. Cela devrait changer assez tôt, étant donné que Google enregistre généralement ses principales annonces de produits pour l’automne.

Comment regarder l’événement Pixel de Google

Lorsque: L’événement commence à 10 h HE le 6 octobre.

Où: Google diffusera l’événement en direct depuis son site Web Google Store, auquel vous pouvez accéder à ce lien. Google fait également la promotion de l’événement sur son Chaîne Youtube, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’un flux y soit également disponible. La société indique également qu’un enregistrement sera disponible après l’événement.

À quoi s’attendre de l’événement Pixel de Google

Google a déclaré en mai que nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur la gamme Pixel 7 et la Pixel Watch cet automne. En tant que tels, ces appareils devraient être au centre de cet événement. Nous savons que les Pixel 7 et 7 Pro auront une nouvelle version du processeur Tensor de Google et une conception légèrement mise à jour, mais la société n’a pas dit grand-chose d’autre.

Le cas est similaire pour la Pixel Watch. Google a montré des rendus de la conception de la montre et a déclaré qu’elle hériterait de certaines fonctionnalités de fitness de Fitbit. Cependant, des détails tels que les prix, une date de lancement et la durée de vie de la batterie sont encore inconnus.

Crumpe couvrira l’événement en direct, alors assurez-vous de vérifier les mises à jour au fur et à mesure que les nouvelles se déroulent.