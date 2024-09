Google Pixel 9 vs Samsung Galaxy S24 : plus similaires que jamais

Appareil tout-en-un Google Pixel 9 Le Pixel 9 est le dernier produit phare de Google, le plus abordable de la série. Il est doté d’un format compact, d’un appareil photo ultra-large amélioré de 48 MP et d’un appareil photo principal de 50 MP plus que performant. Il dispose d’une excellente autonomie de batterie, d’un écran extrêmement lumineux et de toutes les nouvelles fonctionnalités Gemini AI dont vous avez besoin. Avantages Aspect et toucher haut de gamme De grandes améliorations de l’appareil photo Excellentes performances Inconvénients Coûte 100 $ de plus que son prédécesseur Chargement lent

Plus de personnalisation Samsung Galaxy S24 Le nouveau Galaxy S24 de Samsung est une excellente mise à niveau par rapport à son prédécesseur. Il offre un bel écran, un excellent capteur photo arrière, une autonomie d’une journée complète et des performances de premier ordre qui vous permettent d’effectuer facilement plusieurs tâches à la fois et de jouer à n’importe quel jeu exigeant. Le S24 intègre également de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI et constitue l’une des expériences OS les plus personnalisables. Avantages Superbe affichage Des performances exceptionnelles Longue durée de vie de la batterie Inconvénients Des caméras moins impressionnantes Chargement lent







Le Google Pixel 9 est l’un des meilleurs smartphones Android disponibles à ce jour. Et le Galaxy S24 de Samsung, annoncé en début d’année, reste un concurrent de taille six mois après son lancement.







Les deux téléphones offrent des performances de niveau phare, de beaux écrans, de nouvelles fonctionnalités d’IA exclusives et une longue durée de vie de la batterie. Ils sont également connus pour leur vitesse de charge lente, mais au moins ils ont de nouvelles fonctionnalités qui les distinguent. Et n’oublions pas qu’ils continueront tous deux à recevoir des mises à jour logicielles et de sécurité pendant sept ans. Mais lequel des deux s’en sort le mieux ?





Prix, disponibilité et spécifications

Le Google Pixel 9 est disponible chez la plupart des détaillants et opérateurs, ainsi que directement auprès de Google. Le modèle de base est livré avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, et il est vendu au prix de 799 $, soit une augmentation de 100 $ par rapport à la génération précédente. Le nouveau Pixel est disponible en quatre couleurs : Obsidian, Porcelain, Wintergreen et Peony.





Le Samsung Galaxy S24 est disponible dans tous les magasins habituels, y compris Best Buy, Amazon et la plupart des opérateurs, comme les précédents flagships Galaxy. Il est vendu au détail pour 800 $, ce qui vous permet d’obtenir 128 Go de stockage. Le modèle 256 Go coûte 60 $ de plus, au prix de détail de 860 $. De nos jours, vous pouvez l’obtenir beaucoup moins cher lors des soldes, souvent à partir de 500 $ à 600 $, et n’oublions pas que les échanges peuvent encore réduire le prix.

Google Pixel 9 Samsung Galaxy S24 SoC Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Type d’affichage OLED, 120 Hz Écran AMOLED, 120 Hz Dimensions de l’écran 6,3″ 6,2″ Résolution d’affichage 1080 x 2424 2340 × 1080 BÉLIER 12 Go 8 Go Stockage 128 Go ou 256 Go 128 Go, 256 Go Batterie 4 700 mAh 4 000 mAh Vitesse de charge 27 W avec fil, 15 W sans fil 25 W Options de charge Avec fil, sans fil, sans fil inversé Filaire USB-C, sans fil Qi Ports USB-C USB-C Prise en charge SIM Nano-SIM et eSIM Double SIM (Nano SIM et eSIM) Système opérateur Android 14 Android 14 et One UI 6.1 Caméra frontale 10,5 MP, f/2,2 12 MP, f/2,2 Caméra arrière 50 MP, f/1,7, OIS principal ; 48 MP, f/1,7 ultra-large 50 MP, f/1,8, OIS principal ; 12 MP, f/2,2 ultra-large ; 10 MP, f/2,4 zoom (3x) Connectivité cellulaire 5G, LTE 4G, 5G (y compris les ondes millimétriques) Connectivité Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Connectivité NFC Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Dimensions 152,8 x 72 x 8,5 mm 147,1 x 70,6 x 7,6 mm Poids 198g 168g Indice de protection IP IP68 IP68 Couleurs Obsidienne, Porcelaine, Gaulthérie, Pivoine Noir onyx, gris marbre, violet cobalt, jaune ambre, vert jade, bleu saphir et orange grès Prix À partir de 799 $ À partir de 800 $





Conception

Légèrement raffiné pour une sensation plus haut de gamme

Le Pixel 9 et le Galaxy S24 présentent de nombreuses similitudes. Ils sont compacts et font partie des téléphones les plus faciles à utiliser d’une seule main. Les appareils sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme, notamment un cadre en aluminium et un verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière. Ils ont même les mêmes boutons et découpes. La principale différence réside dans la couleur et la disposition des caméras et autres capteurs à l’arrière.





Ces téléphones sont haut de gamme et, grâce au panneau Gorilla Glass Victus 2, ils sont plus robustes et devraient survivre à une ou deux chutes sans aucune fissure, en fonction de la hauteur et d’autres facteurs. Comme toujours, nous vous recommandons de choisir un étui pour éviter tout dommage accidentel.

Le Pixel 9 mesure 152,8 x 72 x 8,5 mm, tandis que le Galaxy S24 mesure 147 x 70,6 x 7,6 mm. En termes de chiffres, le Galaxy S24 est légèrement plus court, plus étroit et plus fin. Il pèse également beaucoup moins, soit 167 grammes, que les 198 grammes du Pixel 9. Il est plus facile à utiliser d’une seule main, même si le Pixel 9 reste confortable.





Même la caméra frontale selfie est placée au même endroit sur les deux téléphones : en haut au centre dans une découpe perforée. Bien sûr, le capteur est différent, mais nous y reviendrons dans la section sur la caméra. En termes de conception, les deux téléphones ont beaucoup de points communs et sont très proches en termes de dimensions, bien que le Galaxy S24 ait un léger avantage en termes de poids et de taille. Au moins, les deux téléphones ont un certificat de résistance à l’eau et à la poussière IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent survivre à l’exposition à l’eau et aux environnements poussiéreux.

Afficher

Des écrans lumineux et colorés

Le Pixel 9 a un écran légèrement plus grand que le Galaxy, mais pas de beaucoup. Il dispose d’un panneau OLED de 6,3 pouces avec une luminosité maximale de 2 700 nits, tandis que le Galaxy S24 dispose d’un panneau Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,2 pouces. Les deux écrans prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+.





En termes de luminosité, le Pixel 9 remporte cette manche puisqu’il dispose de 100 nits de plus que Samsung, même s’il convient de mentionner que cela ne peut être constaté que lors de la lecture de contenu HDR pris en charge. Les deux appareils gèrent bien la lumière du soleil et sont plus que suffisamment lumineux pour être utilisés en plein soleil.

Les couleurs sont tout aussi bonnes sur les deux appareils. Elles sont agréables pour regarder des films et des émissions de télévision, et les réseaux sociaux et les jeux sont impeccables, sans aucun effet de scintillement ou de fantôme. Le taux de rafraîchissement élevé permet aux deux téléphones de se démarquer par leurs excellents étalonnages et leurs niveaux de réponse élevés.

Logiciels et performances

Beaucoup de soutien en matière de système d’exploitation et de sécurité à tous les niveaux

Google a toujours été connu pour son expérience Android unique, mais la gamme Pixel a nécessité quelques modifications. L’interface utilisateur du Pixel ne ressemble en rien à Android d’origine, et elle est dotée de la propre approche et du langage de conception de Google.





Samsung est dans le même cas, utilisant sa propre interface One UI pour se démarquer des autres fabricants de smartphones. One UI est beaucoup plus personnalisable que l’interface de Google, offrant aux utilisateurs plus de contrôle et d’options de personnalisation pour rendre leurs appareils vraiment uniques. Le téléchargement de Good Lock peut donner lieu à encore plus de fonctionnalités, permettant de personnaliser l’apparence du téléphone et la façon dont il gère diverses tâches.

Cependant, à la base, les deux fabricants offrent un excellent support pour leurs derniers appareils. Samsung et Google offrent sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité pour leur nouvelle série phare, ce qui en fait certaines des meilleures entreprises à fournir un support plus que suffisant pour les smartphones haut de gamme.

Enfin, n’oublions pas que les deux téléphones sont dotés d’une multitude de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI et Gemini AI sous le capot. Si la plupart des fonctionnalités Galaxy AI sont exclusives aux derniers smartphones Samsung Galaxy, certaines fonctionnalités Gemini AI sont effectivement présentes sur certains appareils Samsung Galaxy, grâce aux partenariats étroits entre les deux sociétés. Pourtant, de nombreuses fonctionnalités Gemini AI sont limitées aux derniers téléphones Pixel, notamment la possibilité de prendre une photo sans être présent dans la capture d’origine – appelée Ajouter moi.





Autonomie de la batterie

Charge lente et longue durée de vie de la batterie

Le Pixel 9 est doté d’une batterie de 4 700 mAh, tandis que le Galaxy S24 est équipé d’une batterie plus modeste de 4 000 mAh. Nous avons constaté que les deux téléphones peuvent durer une journée entière avec une seule charge, en fonction de votre utilisation. Néanmoins, la batterie plus grande du Pixel 9 signifie qu’il peut durer plus longtemps que le S24. Les 700 mAh supplémentaires sont agréables à voir, même si le téléphone est légèrement plus épais.

Mais le service de charge est toujours aussi décevant. Le Pixel 9 prend en charge la charge filaire de 27 W qui peut passer de 0 % à 55 % en 30 minutes, tandis qu’une charge complète prend plus d’une heure. Heureusement, il prend en charge la charge sans fil de 15 W avec le Pixel Stand ou la charge sans fil de 12 W avec un chargeur Qi.





Samsung est également en retard, ne proposant que la technologie vieillissante de charge filaire de 25 W qui atteint 0 % à 50 % en 30 minutes ; une charge complète nécessite plus d’une heure. Il existe un support pour la charge sans fil de 15 W et les téléphones prennent en charge la charge sans fil inversée.

Caméra

Les caméras compétitives accèdent au tableau

Lors de notre test, nous avons constaté que le Pixel 9 et le Galaxy S24 prennent d’excellentes photos dans toutes les conditions d’éclairage. Le Pixel dispose d’une configuration à double caméra, composée d’un objectif principal de 50 MP f/1,7, d’un ultra-large de 48 MP f/1,7 et d’un capteur frontal de 10,5 MP f/2,2. Le Galaxy S24 est légèrement plus polyvalent, équipé d’un objectif principal de 50 MP f/1,8, d’un ultra-large de 12 MP f/2,2 et d’un téléobjectif de 10 MP f/2,4 avec zoom optique 3x.

En termes de fonctionnalités et d’options, le Galaxy S24 a un léger avantage sur le Pixel, car le téléobjectif peut s’avérer utile pour prendre des photos d’un peu plus loin. Mais le Pixel a sa propre magie qui lui permet de zoomer et de prendre des photos en gros plan à peu près à la même distance – qui sont ensuite agrandies à l’aide de l’IA. Les deux sont compétitifs, mais le Galaxy gagnera des points supplémentaires pour cela.





En ce qui concerne les photos prises avec des objectifs primaires et ultra-larges, ces appareils capturent suffisamment de détails dans la plupart des conditions d’éclairage. Ils ne sont pas aussi puissants que leurs homologues plus haut de gamme, mais ils feront tout de même le travail et fourniront d’excellents résultats globaux pour capturer vos moments importants.

Qu’est-ce qui vous convient le mieux ?

Le dernier Pixel 9 de Google est l’un des meilleurs smartphones à ce jour, et il excelle dans presque tous les domaines. Bien qu’il coûte 100 $ de plus que son prédécesseur, il présente quelques améliorations notables, outre l’IA, qui en font un excellent achat. Le Samsung Galaxy S24 est peut-être un peu plus ancien, mais il vieillit bien et c’est un smartphone plus polyvalent et compact. Il dispose d’une excellente autonomie de batterie, de véritables performances phares, d’une excellente configuration à triple caméra et d’une longue durée de vie.





Bien que les deux téléphones vous seront utiles, nous recommandons le Pixel 9 à ceux qui recherchent une excellente expérience prête à l’emploi qui nécessite peu ou pas de réglages. Il continuera à recevoir des mises à jour logicielles et de sécurité pendant 7 ans, et il sera le premier à recevoir ces correctifs. L’appareil bénéficiera également de futures mises à niveau de fonctionnalités qui améliorent constamment l’expérience Pixel. Google continuera probablement à déployer de nouvelles fonctionnalités exclusives à Google sur la plate-forme, ce qui la rend encore plus attrayante.

Choix de l’éditeur Google Pixel 9 Le dernier et le meilleur Achetez le Pixel 9 si vous recherchez une véritable expérience d’utilisation ouverte qui nécessite peu ou pas de réglages, avec toutes les applications et services Google prêts à l’emploi. Le Pixel 9 dispose d’un écran lumineux et magnifique, d’une excellente autonomie de batterie et de l’une des meilleures expériences de caméra. Il est idéal pour les jeux et le multitâche et bénéficiera de sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.

Samsung reste un excellent choix pour de nombreuses raisons similaires à celles du Pixel 9. Cependant, Samsung regroupe encore plus de fonctionnalités et d’options dans OneUI, ce qui le rend beaucoup plus personnalisable pour ceux qui veulent profiter d’un smartphone plus personnalisé. Il possède la plupart des mêmes fonctionnalités que le Pixel, et quelques-unes de plus grâce à Galaxy AI. L’appareil photo est comparable et encore plus polyvalent grâce au téléobjectif ajouté, et il peut durer une journée entière avec une seule charge.