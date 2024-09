Google Pixel 9 Pro XL contre Pixel 8 Pro

Cette année, Google a ajouté un nouveau modèle à sa gamme phare : le Google Pixel 9 Pro XL, détrônant le Google Pixel 8 Pro de l’année dernière en tant que Pixel haut de gamme de la famille. Malgré ce que son nom suggère, le 9 Pro XL est plus une mise à jour itérative qu’un redémarrage révolutionnaire.

De plus, le prix de lancement du Pixel 9 Pro XL est considérablement plus élevé que le prix courant du 8 Pro. Sur le papier, le 8 Pro semble donc être le choix le plus judicieux. Mais le diable est souvent dans les détails, alors voyons si le 9 Pro XL mérite son prix plus élevé.

Table des matières:

Pour commencer, vous pouvez comparer les fiches techniques complètes ou continuer directement avec l’évaluation de notre éditeur dans le texte ci-dessous.

Comparaison des tailles







Les Google Pixel 9 Pro XL et 8 Pro ont des dimensions presque identiques, même si le 9 Pro XL de cette année dispose d’un écran plus grand de 0,1 pouce. Google a réussi à réduire les bords et à obtenir plus d’espace d’écran.

Le nouveau Pixel est légèrement plus fin et plus lourd à la fois, mais nous doutons que quiconque le remarque dans la vraie vie.

La qualité de fabrication et l’apparence sont à peu près les mêmes. Le verre Gorilla Glass Victus 2 est présent à l’avant et à l’arrière avec un cadre en aluminium au milieu. Le Pixel 9 Pro XL a adopté une conception d’îlot de caméra légèrement différente, mais cela n’affecte pas la manipulation ou l’utilisation.

Comparaison d’affichage

Les deux appareils ont la même technologie d’affichage sous-jacente – LTPO OLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement adaptatif et la prise en charge HDR10+ sont à portée de main pour les deux combinés, mais le plus récent 9 Pro XL est le gagnant dans ce département pour deux raisons simples.

Tout d’abord, le Pro XL possède l’écran le plus lumineux que nous ayons vu jusqu’à présent, dépassant les 2 300 nits, tandis que le 8 Pro plafonne à 1 600 nits. Cela ne signifie pas que le Pro XL est environ 40 % plus lumineux, car la luminance est mesurée sur une échelle logarithmique et non linéaire. Néanmoins, le nouveau Pixel offre certainement une meilleure expérience de visionnage en extérieur.

Deuxièmement, vous obtenez 0,1″ de diagonale d’écran supplémentaire avec le 9 Pro XL et plus de surface d’écran. Les cadres plus fins semblent également plus modernes sur le nouveau Pixel.

Autonomie de la batterie

Même si le Pixel 9 Pro XL partage la même batterie que son prédécesseur (5 060 mAh contre 5 050 mAh), l’autonomie de la batterie s’est améliorée. Cela pourrait être dû à la nouvelle puce Tensor G4 ou à d’autres optimisations sous le capot.

Quoi qu’il en soit, le nouveau Pixel a un Score d’utilisation active de 12:32hmieux que le 11:14h Score d’utilisation active du 8 Pro. Bien que les durées d’exécution des appels et des jeux soient à peu près les mêmes, le 9 Pro XL surpasse son prédécesseur avec une meilleure navigation sur le Web et une meilleure lecture vidéo, et ce sont sans doute les tests qui comptent le plus.

Vitesse de chargement

Les deux appareils utilisent la norme Power Delivery 3.0 pour la charge filaire, mais la puissance nominale du 9 Pro XL est de 37 W, contre 30 W pour le 8 Pro. Et selon nos tests, les gains sont notables.

Le 9 Pro XL n’est peut-être toujours pas un recordman, mais il est sensiblement plus rapide que le 8 Pro dans les délais de 15 et 30 minutes, offrant une différence de plus de 10 points de pourcentage.

Cependant, la courbe s’aplatit à mesure que le 9 Pro XL se rapproche de 100 %. Par conséquent, la charge complète sur le nouveau Pixel est tout juste 5 minutes plus rapide.

En ce qui concerne la charge sans fil, les deux téléphones plafonnent à 23 W et c’est avec le Pixel Stand en option, qui fournit la charge sans fil la plus rapide pour ces téléphones.

Test du haut-parleur

Techniquement, le 9 Pro XL propose des haut-parleurs plus puissants que le 8 Pro, mais dans la vraie vie, la différence n’est pas si perceptible. Ce qui est notable, c’est le réglage du son.

Les haut-parleurs du 8 Pro mettent l’accent sur les voix et les médiums, tandis que le XL a un son plus chaleureux, avec des basses plus profondes et plus prononcées. Nous ne pouvons pas dire lequel est le meilleur, car tout se résume à une préférence personnelle, mais nous pensons que le nouveau Pixel plaira à davantage d’utilisateurs.

Performance

Les téléphones Pixel n’ont jamais été du genre à être très performants et Google s’est toujours davantage concentré sur le côté logiciel. C’est pourquoi le nouveau SoC Tensor G4 interne du Pixel 9 Pro XL n’est pas une grande amélioration par rapport au G3 de l’année dernière. Cela ne veut pas dire que le téléphone ne fonctionne pas bien. Bien au contraire : les deux appareils sont rapides et réactifs dans leurs tâches quotidiennes.

Il n’y a pas non plus de changement significatif dans les configurations de mémoire. Le nouveau Pixel dispose de 16 Go de RAM sur toutes les variantes de stockage, ce qui représente une amélioration par rapport aux configurations de 12 Go de l’année dernière, mais ce n’est guère une amélioration que vous pouvez ressentir ou mesurer. L’option de stockage de base reste simplement de 128 Go, mais peut aller jusqu’à 1 To. Valable pour les deux téléphones.

Performances de référence

Bien entendu, le nouveau téléphone est plus rapide que l’ancien, mais les gains de performances sont plutôt modestes. Par exemple, dans les tests de performance exigeant beaucoup de CPU comme Geekbench 6, le 9 Pro XL obtient un score de 8 % supérieur à celui de son prédécesseur, mais dans un scénario combiné comme AnTuTu 10, cette différence est plus proche de 20 %. Il est intéressant de noter que le test 3DMark Wild Life ne montre presque aucune amélioration du GPU, seulement 5 % de gains qui peuvent être facilement attribués à une erreur statistique dans certains cas.

Dans l’ensemble, ne vous attendez pas à un gain de performances significatif si vous optez pour le Pixel 9 Pro XL.

Comparaison de caméras

Passer du Pro au Pro XL n’apporte pas grand-chose en termes d’améliorations de l’appareil photo, contrairement à ce que l’on pourrait attendre de la hausse des prix et du schéma de dénomination. Les deux téléphones partagent en grande partie le même matériel photo.

Nous avons un capteur principal de 50 MP f/1,7, 1/1,31″, un téléobjectif périscopique 5x de 48 MP f/2,8, 1/2,55″, et un appareil photo ultra-large de 48 MP avec quelques changements cette année. Le nouveau capteur ultra-large bénéficie d’une ouverture plus large (f/1,7 contre f/2,8), mais la taille du capteur diminue de 1/2,0″ à 1/2,55″. Il est difficile de dire quelle approche donne les meilleurs résultats avant de regarder les échantillons.

Cette année, la caméra selfie a été un peu repensée. La caméra frontale est désormais de 42 MP, contre 10,5 MP auparavant, et propose toujours un autofocus et un objectif ultra-large.

Qualité de l’image

Comme prévu, la qualité de l’appareil photo reste largement inchangée. Les échantillons que nous avons pris proviennent de jours différents, ce qui rend la comparaison plus difficile, mais la qualité globale semble presque identique. Nous avons du mal à trouver une différence significative dans le rendu, les couleurs, etc.













Pixel 9 Pro XL : 0,6x • 1x • 2x • 5x













Pixel 8 Pro : 0,6x • 1x • 2x • 5x

Cela est valable pour tous les appareils photo et dans les scénarios de jour comme de faible luminosité. Même si le capteur ultra-large a changé, nous n’avons pas constaté de changement notable dans la qualité de l’image.













Pixel 9 Pro XL : 0,6x • 1x • 2x • 5x













Pixel 8 Pro : 0,6x • 1x • 2x • 5x

Nous avons remarqué une légère tendance à une exposition plus lumineuse, donc à des ombres plus lumineuses, dans certaines scènes en basse lumière prises avec le Pixel 9 Pro XL.

Les selfies sont excellents sur les deux téléphones, mais nous nous attendions à une amélioration significative sur le nouveau modèle.









Selfies du Pixel 9 Pro XL









Selfies du Pixel 8 Pro

Qualité vidéo

Pour une raison inconnue, les vidéos du Pixel 9 Pro XL sont considérablement moins bonnes que celles du 8 Pro. Elles sont floues et manquent de détails fins, ce qui est vrai pour les trois caméras à l’arrière. Nous pensons qu’il s’agit d’un problème logiciel, que Google résoudra avec une future mise à jour, mais pour l’instant, le Pixel 8 Pro est le grand gagnant dans ce segment.

En toute honnêteté, la vidéo en basse lumière de la caméra principale du Pixel 9 Pro XL semble avoir une définition légèrement meilleure en raison d’une réduction du bruit moins agressive.













Pixel 9 Pro XL : 0,6x • 1x • 5x • 1x en basse lumière













Pixel 8 Pro : 0,6x • 1x • 5x • 1x en basse lumière

Verdict

Le 9 Pro XL propose des mises à niveau trop modestes pour justifier la différence de prix d’environ 500 €/500 $ au moment de la rédaction de cet article.

Certes, le 9 Pro XL dispose d’un écran plus lumineux et un peu plus grand avec des bordures plus fines ; il offre une amélioration modeste de la charge, de l’autonomie de la batterie et du volume des haut-parleurs, mais cela ne suffit pas à persuader un acheteur potentiel de débourser quelques centaines de dollars supplémentaires. Surtout si l’on considère le support logiciel de longue durée auquel les deux appareils ont droit et les performances de l’appareil photo presque identiques. En fait, le 8 Pro devance son successeur à cet égard avec une meilleure qualité vidéo.



Obtenez le Google Pixel 9 Pro XL pour : L’écran plus lumineux et plus grand de 0,1″.

La durée de vie de la batterie légèrement améliorée.

La charge légèrement plus rapide.

Les haut-parleurs réglés différemment.

L’année supplémentaire de support logiciel.