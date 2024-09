Google Pixel 9 Pro Fold : plus grand, surtout meilleur

Tout le mérite revient à Samsung pour avoir inventé et popularisé le pliable. Le facteur de forme avait beaucoup de sceptiques – j’avoue que j’étais sceptique – lorsque le premier Galaxy Fold est arrivé sur le marché en 2019. C’est le premier Galaxy Flip, arrivé un an plus tard, qui m’a appris à vraiment apprécier les pliables.

Lorsque le Pixel Fold original a fait ses débuts en 2023, il est rapidement devenu mon pliable préféré. Google a démontré comment quelques ajustements de son rapport hauteur/largeur peuvent rendre un pliable beaucoup moins encombrant. Mais malgré toute la technologie impressionnante intégrée à l’appareil, j’ai découvert qu’il faisait également office d’excellente liseuse.

Le Pixel Fold était un formidable concurrent qui, à mon avis, n’a d’égal que le OnePlus Open. L’ajout de ces produits, ainsi que d’autres produits de sociétés comme Oppo, ont ouvert le champ de manière intéressante. La concurrence a poussé l’innovation, plutôt que de se contenter de laisser Samsung se reposer sur ses lauriers.

Profitant du système à trois caméras en juin. Crédits images : Brian Chauffage / TechCrunch

Au moment où il était prêt à annoncer le successeur du Fold, Google avait suffisamment confiance dans le produit pour l’intégrer pleinement dans sa gamme phare. Il n’y aura jamais de Pixels 2 à 8. Au lieu de cela, Google a offert au monde le Pixel 9 Pro Fold, intégrant l’appareil comme une sorte de frère ultra-premium des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Franchement, ce n’est qu’une question de marque. En fin de compte, cela ne signifie rien pour les consommateurs.

Ce qui compte, c’est que le Fold soit de retour, plus grand et meilleur qu’avant. J’avoue que la partie « la plus grosse » m’a d’abord fait réfléchir. L’une des choses que j’ai le plus appréciées dans le Pixel Fold original était qu’il semblait plus maniable que les versions de Samsung. Je suppose qu’il est inévitable que les pliables rejoignent le reste de l’espace du smartphone dans le grand agrandissement de l’écran.

Heureusement, Google a réussi à faire des progrès en termes de taille d’écran sans construire un téléphone encombrant. L’écran avant est passé de 5,8 à 6,3 pouces et se rapproche progressivement d’un bord à l’autre. Ce sera plus que suffisant pour la plupart des choses que vous faites au quotidien.

Plus impressionnant est le saut de l’écran intérieur de 7,6 à 8 pouces AMOLED 120 Hz. Pour référence, l’écran de l’iPad mini n’est que 0,3 pouce plus grand. Une fois dépliée, cette chose est légitimement une tablette. Google a également opté pour un bon rapport hauteur/largeur. Lorsque vous avez fini de répondre aux e-mails sur l’écran avant, vous pouvez l’ouvrir et regarder un film.

Le Pixel 9 Fold a grandi tout en perdant du poids, passant de 283 à 257 grammes. Malheureusement, perdre environ 100 grammes supplémentaires s’accompagne d’une batterie plus petite, passant de 4 605 à 4 821 mAh. Google contourne largement tout problème avec un SoC plus économe en énergie, sautant une génération du Pixel Tensor G2 au G4. Il convient de noter que, malgré l’écart de prix époustouflant de 1 000 $ entre le Pixel 9 et le 9 Fold, Google a choisi d’utiliser la même puce sur toute la gamme.

Une mise à niveau majeure pour vous faire obtenir avec le Fold over le Pixel standard est un excellent système à trois caméras. Ne le dites pas à Connie, mais j’utilise le 9 Fold pour prendre des photos de produits pour le site. C’est si bon. Toutes les images de l’histoire Snap Spectacles, par exemple, ont été prises sur le pliable.

Les chiffres n’ont pas beaucoup changé par rapport à la configuration d’origine du Fold, passant de 48MP de large, 10,8 ultra-large, 10,8 téléobjectif, 8MP à 48MP de large, 10,5 ultra-large, 10,8MP téléobjectif. Mais Google a continué à peaufiner son traitement informatique de l’imagerie, de sorte que la qualité continue de s’améliorer.

Le Pixel 9 Fold avait beaucoup à faire après que le premier Pixel Fold soit entré dans le monde complètement formé. Le nouveau combiné est un digne successeur et l’un des meilleurs pliables du marché.