Google Pixel 8a : rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications

La version plus abordable du Pixel de Google a été une référence pour les téléphones de milieu de gamme ces dernières années. Mais, alors que nous attendons avec impatience la prochaine itération, certaines rumeurs commencent à émerger selon lesquelles elle pourrait ne pas apparaître du tout ? Que fait Google ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Google Pixel 8a.

Quand sortira le Google Pixel 8a ?

Google a été relativement stable avec son calendrier de sortie pour la gamme Pixel A récemment. La société semble s’être installée dans un modèle où nous voyons le nouveau modèle dévoilé lors de l’événement Google I/O en mai, bien qu’il puisse y avoir un léger retard avant qu’il n’atteigne les clients, comme avec le Pixel 6a. Voici quand les dernières générations étaient disponibles à l’achat.

Certes, il y a encore un peu de variance en ce qui concerne les dates de sortie, mais si Google suit le calendrier qu’il a mis en place au cours des deux dernières années, alors nous devrions voir le Pixel 8a en mai 2024.

Cependant, un rapport d’Android Authority a décrit une feuille de route divulguée pour les prochaines années des téléphones Pixel, avec un changement significatif dans la gamme A. Il semble que Google surveillera de près les ventes du Pixel 7a, dans le but de passer à des versions semestrielles de la gamme A plutôt qu’au rythme annuel que nous avons actuellement. Cela a en fait un certain sens, car de nombreuses personnes conservent leur téléphone pendant plus d’un an, et cela signifierait que Google pourrait faire des mises à jour plus impressionnantes avec chaque nouveau modèle, car deux ans se seraient écoulés depuis le dernier.

Si cela s’avère être le cas, nous ne verrons peut-être pas le Pixel 8a avant mai 2025.

Cependant, encore une fois, un autre fuiteur technologique notable, Yogesh Brar, a publié sur son fil Twitter que Google envisageait de mettre fin entièrement à la gamme Pixel A.

Pixel une série semble toucher à sa fin. Avec les spécifications et la hausse des prix du Pixel 7a, il est certain qu’il n’y aura pas de 8a à venir. Google s’en tiendra probablement aux modèles vanille et Pro aux côtés d’un pliable à l’avenir. Quelque chose de similaire pourrait arriver avec Samsung — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 1 mai 2023

Cela semble provenir du fait que le Pixel 7a était si proche du Pixel 7, bien qu’avec quelques fonctionnalités supplémentaires sur le modèle phare, qu’il a signalé que Google prévoyait de se limiter à un modèle standard et Pro à l’avenir. Nous pensons que ce serait vraiment dommage, car la gamme Pixel A est depuis longtemps l’une de nos préférées, mais un catalogue simplifié a du sens pour les entreprises qui doivent fabriquer des produits dans le climat financier difficile actuel, et cela apporterait une approche plus ciblée. à la gamme Pixel.

Combien coûtera le Google Pixel 8a ?

Selon que le prochain téléphone Pixel A apparaît ou non, il s’agirait de l’offre de milieu de gamme de Google, de sorte que le prix devrait, espérons-le, rester en dessous de la barre des 500 $ / 500 £ qu’il occupe jusqu’à présent. À titre indicatif, voici le prix des dernières générations.

Pixel 7a – 499 $ / 449 £

Pixel 6a – 449 $ / 399 £

Pixel 5a – 449 $ (pas de version au Royaume-Uni)

Pixel 4a – 349 $ / 349 £

De toute évidence, il y a eu une lente augmentation des prix au cours des dernières années, mais il semble probable que Google voudra rester à la barre des 500 $ / 500 £ pendant un certain temps au moins, pour s’assurer qu’il dispose d’un modèle de milieu de gamme comme un alternative à ses unités phares plus chères. De plus, en Europe, de nombreuses marques chinoises offrent un excellent rapport qualité-prix. Par conséquent, une augmentation supplémentaire des prix rendrait les téléphones Pixel A non compétitifs par rapport à Xiaomi, Oppo, Poco et Redmi.

Quelles nouvelles fonctionnalités verrons-nous dans le Google Pixel 8a ?

C’est peut-être révélateur que jusqu’à présent, nous n’avons vu pratiquement aucune fuite concernant le Pixel 8a. Pour nous donner une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre, il est alors logique de regarder le Pixel 8. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, le Pixel 7a et le Pixel 7 étaient assez proches en termes de spécifications, donc une version légèrement dépouillée du nouveau téléphone pourrait être un indicateur de ce à quoi ressemblera le Pixel 8a.

Nous avons déjà couvert toutes les dernières nouvelles et rumeurs dans notre guide Pixel 8, mais certains des faits saillants sont une réduction potentielle de la taille à environ 6,1 pouces ou même 5,8 pouces selon la fuite que vous croyez. Comme la gamme A de Pixels est généralement plus petite que les modèles phares, cela pourrait soit signaler un Pixel 8a plus petit, soit que les rumeurs selon lesquelles Google remplacerait la série A par le modèle Pixel standard pourraient prendre forme.

Il y a des nouvelles d’un capteur de température infrarouge à venir dans le module de caméra Pixel 8 Pro mais pas dans le Pixel 8 standard. Donc, encore une fois, cela pourrait être une fonctionnalité qui différencie Pro et Standard, annulant le besoin d’un modèle moins cher.

Bien sûr, il devrait y avoir le nouveau processeur Tensor G3, qui marque la troisième génération de la société fabriquant ses propres puces. De plus, nous nous attendons à ce que la configuration 8 Go/128 Go reste standard sur le Pixel 8a.

Les appareils photo sont toujours un gros problème avec les téléphones Pixel, y compris la série A, et les rumeurs suggèrent que le tireur principal et l’ultra large du Pixel 8 bénéficieront d’importantes mises à niveau. Google utilisera un Samsung ISOCELL GN2, qui est un grand capteur 1/1.12in avec une résolution de 50Mp, dans l’appareil photo principal. Surpassant le capteur 1/1,31 pouces du Pixel 7 Pro. De plus, alors que l’ultra large utilisera le même capteur IMX386 12Mp qu’auparavant, il sera également plus large à 0,55x au lieu de 0,67x.

Comme le Pixel 7a comportait en fait des éléments de caméra améliorés par rapport au Pixel 7, il se pourrait que le Pixel 8a bénéficie au moins de certaines des mises à niveau accordées à son non-frère.

C’est tout ce que nous avons pour le moment, mais nous mettrons à jour cet article avec plus de détails dès qu’ils seront disponibles. Pour voir à quoi le Pixel 8a sera confronté, n’oubliez pas de consulter également notre tour d’horizon des meilleurs téléphones de milieu de gamme.