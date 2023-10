Google Pixel 8a fuit dans les rendus basés sur la CAO et ressemble à un Pixel 8

Google vient de lancer ses derniers smartphones phares, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, mais bien sûr, il y aura également un troisième membre dans la famille : le Pixel 8a, de milieu de gamme, plus abordable. Cela devrait être publié dans les prochains mois, et aujourd’hui, il a été divulgué dans toute sa splendeur dans certains rendus basés sur la CAO.

Le langage de conception est, sans surprise, incroyablement similaire à ce que nous avons vu dans le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, jusqu’aux coins très arrondis – comme il se doit, pourrions-nous ajouter, puisque ces trois appareils partagent la plupart des leur nom.

La « visière » de l’appareil photo se trouve à l’arrière et l’écran a des bords plus proéminents par rapport au Pixel 8 et au Pixel 8 Pro, trahissant le prix inférieur du 8a. Le Pixel 8a mesure 152,1 x 72,6 x 8,9 mm. Cela signifie qu’il aura presque exactement la même taille que son prédécesseur, le Pixel 7a, qui mesure 152 x 72,9 x 9 mm.

La taille de l’écran du 8a devrait donc être d’environ 6,1 pouces, et comme vous pouvez le voir, il y a un trou centré pour la caméra selfie, ainsi que deux vivaneaux à l’arrière.

Selon un benchmark réalisé en août, le Pixel 8a exécutera une version underclockée du chipset Tensor G3 qui est également à la tête des deux autres Pixel 8. Le 8a disposera de 8 Go de RAM et exécutera bien sûr Android 14 dès le premier jour.

