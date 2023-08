Google Pixel 8a apparaît sur Geekbench avec un chipset Tensor G3 underclocké

Le Pixel 7a est l’option actuelle de smartphone de milieu de gamme de Google, lancée en mai, mais une nouvelle liste Geekbench est là pour nous donner notre premier ensemble de détails sur son successeur – le Pixel 8a. Google Pixel 8a, nom de code Akita, est apparu dans une liste Geekebnch 5 aux côtés d’une version underclockée du chipset Tensor G3.







Pixel 8a sur Geekbench 5

Le chipset du Pixel 8a comprend un cœur principal cadencé à 2,91 GHz, 4 cœurs de performance à 2,37 GHz et quatre unités d’efficacité bourdonnant à 1,7 GHz. Le côté GPU est couvert par le Mali G715. Pour référence, le Tensor G3 standard qui a fuité il y a quelque temps devrait contenir un seul Cortex-X3 cadencé jusqu’à 3 GHz, quatre cœurs Cortex-A715 à 2,45 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 cadencés jusqu’à 2,15 GHz.

Le Pixel 8a est répertorié avec 8 Go de RAM et démarre Android 14. Il a géré 1 218 scores monocœur et 3 175 performances multicœurs. Le reste de la fiche technique du Pixel 8a est encore secret pour le moment.

Source