Google Pixel 8 vs Pixel 8 Pro : quel est le meilleur achat ?

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont les derniers ajouts à la famille Pixel. Ces deux smartphones offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais à moins que vous n’achetiez les deux, vous devrez choisir entre le modèle standard et le Pro.

Pour vous aider dans cette quête, nous comparons les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro afin que vous compreniez en quoi ils diffèrent et quel est le bon choix pour vous.

Différences entre Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

En regardant les deux smartphones, il est difficile de ne pas les confondre avec le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, car Google s’en est tenu cette fois-ci à un design établi. Bien sûr, là sont différences, et encore plus entre le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Le Pixel 8 est compact et léger (187 g), ce qui le rend confortable pour une utilisation à une main. Il est disponible en noisette, rose et obsidienne.

D’un autre côté, le Pixel 8 Pro est légèrement plus grand et plus lourd (213 g), ce qui reste gérable mais semble plus substantiel. Il est disponible dans ces trois couleurs : Baie, Porcelaine et Obsidienne.

Le choix entre les deux en termes de taille et de poids dépend principalement de votre préférence pour un téléphone plus compact (le Pixel 8) ou un appareil plus grand avec un écran plus grand (le Pixel 8 Pro).

Pixel 8 Google

Le Google Pixel 8 dispose d’un écran OLED de 6,2 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz pour un défilement fluide et une réactivité, et est protégé par Corning Gorilla Glass Victus. Il prend également en charge le contenu HDR avec jusqu’à 1 400 nits de luminosité maximale.

En revanche, le Google Pixel 8 Pro dispose d’un écran OLED LTPO plus grand de 6,7 pouces avec une résolution légèrement supérieure. L’écran du Pixel 8 Pro, parce qu’il est LTPO, offre une plage de taux de rafraîchissement variable encore plus large de 1 à 120 Hz. Il est équipé du Corning Gorilla Glass Victus 2, qui est plus résistant et atteint une luminosité maximale impressionnante de 2 400 nits, ce qui en fait un meilleur choix pour une utilisation en extérieur en plein soleil et une vidéo HDR de meilleure qualité.

En termes de qualité d’affichage, les deux téléphones offrent des couleurs éclatantes et des taux de contraste élevés, mais l’écran OLED LTPO plus grand et plus polyvalent du Pixel 8 Pro a l’avantage.

Pixel 8 en obsidienne Google

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont tous deux conçus pour durer toute la journée et au-delà, mais nous n’avons pas encore eu l’occasion d’utiliser ces téléphones dans le monde réel pour savoir exactement combien de temps chacun passe entre deux charges.

Le Pixel 8 prend en charge la charge rapide et Google affirme qu’il atteindra jusqu’à 50 % de batterie en 30 minutes environ avec le chargeur USB-C officiel de 30 W. De plus, il prend en charge le chargement sans fil certifié Qi et le partage de batterie, une fonctionnalité qui vous permet de charger d’autres appareils.

Le Pixel 8 Pro, quant à lui, contient une batterie plus grande avec environ 500 mAh de capacité supplémentaire. Reste à savoir si cela se traduira par une durée de vie plus longue de la batterie, car l’écran plus grand et plus lumineux pourrait bien l’épuiser.

Comme le Pixel 8, le 8 Pro prend également en charge la charge rapide, la charge sans fil et le partage de batterie.

Pixel 8 Pro Google

Les deux téléphones sont livrés avec Android 14 et sont équipés du processeur Google Tensor G3 et du coprocesseur de sécurité Titan M2. Encore une fois, nous n’avons pas encore effectué nos tests de référence pour voir exactement comment ils se comparent à leurs concurrents – ainsi qu’aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro – mais ce sera certainement un pas en avant, comme chaque année.

Compte tenu des différences de performances entre les modèles de l’année dernière, il est raisonnable de supposer que le Pixel 8 Pro aura de meilleures performances que le Pixel 8.

Le Google Pixel 8 est disponible avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Pendant ce temps, le Pixel 8 Pro est livré avec 12 Go de RAM et offre des options de stockage plus étendues, allant de 128 Go à un énorme stockage de 1 To.

Cela fait du Pixel 8 Pro le choix évident pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de stockage et exécutent des applications exigeantes sur leur téléphone. Mais vous pouvez toujours utiliser le stockage cloud de Google (ou un autre fournisseur) et opter pour le modèle de base.

Pixel 8 appel téléphonique Google

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro disposent tous deux de systèmes de caméra impressionnants, comme on peut s’y attendre des téléphones Google. Le Pixel 8 dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Sa caméra frontale est une caméra selfie de 10,5 mégapixels.

Si vous optez pour le Pixel 8 Pro, vous obtenez le même appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif 5x de 48 mégapixels. Sa caméra frontale est la même caméra selfie de 10,5 mégapixels que celle du Pixel 8.

Le Pixel 8 Pro est clairement plus polyvalent pour les photographes passionnés.

Nous n’avons aucune idée de ce qui se passe sur cette photo Google

Prix ​​et disponibilité

Le Pixel 8 commence à 699 $ / 699 £, et vous pouvez achetez-le directement auprès de Google.

Le Pixel 8 Pro commence à 999 $ / 999 £ et est également disponible à l’achat directement depuis la boutique Google.

Pixel 8 Pro Google

Verdict

Si votre question est simplement « quel est le meilleur téléphone ? » alors clairement, le Pixel 8 Pro est la réponse. Cependant, vous n’aviez pas besoin qu’on vous le dise. En fin de compte, le fait que le Google Pixel 8 ou le Pixel 8 Pro soit le meilleur choix pour vous dépendra de vos priorités et préférences, ainsi que de votre budget.

Si vous préférez un téléphone plus compact et léger qui offre également des performances, un affichage et une qualité d’appareil photo phares, le Pixel 8 est un excellent choix.

D’un autre côté, si vous avez envie d’un appareil plus grand et plus puissant avec des capacités d’appareil photo améliorées et une mémoire et un stockage suffisants, le Pixel 8 Pro est la voie à suivre. Les deux téléphones sont d’excellentes options, offrant des fonctionnalités de premier plan et l’expérience Google signature. La décision dépend de ce qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Spécifications

GooglePixel 8 :

Écran Actua plein écran de 6,2 pouces, format d’image 20:9, (1080 x 2400) OLED à 428 PPI, 60-120 Hz

Couvercle en verre Corning Gorilla Glass Victus

Affichage permanent avec En un coup d’œil et Lecture en cours

Jusqu’à 1 400 nits (HDR) et jusqu’à 2 000 nits (luminosité maximale)

Rapport de contraste >1 000 000:1

Prise en charge du HDR

Profondeur totale de 24 bits pour 16 millions de couleurs

Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5X ou 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1

Au-delà de 24 heures d’autonomie

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Extreme Battery Saver

Minimum 4 485 mAh, typique 4 575 mAh

Charge rapide jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ

Certifié Qi

Chargement sans fil rapide

Partage de batterie

Appareils photo: Appareil photo large Octa PD de 50 MP Appareil photo ultra-large de 12 MP avec mise au point automatique Caméra selfie double PD de 10,5 MP

5,9 hauteur x 2,8 largeur x 0,4 profondeur (pouces) / 149,8 x 71 x 10,1 mm

187 g

Couleurs : Noisette, Rose et Obsidienne

GooglePixel 8 Pro :