Google Pixel 8 Pro fuit sur le Google Store

Google n’a pas fait de son mieux pour garder secrets les prochains téléphones Pixel avant leurs annonces et le Pixel 8 Pro n’est pas différent. La version blanche porcelaine du prochain produit phare de Google a été repérée sur le Google Store pendant une brève période, ce qui nous montre une autre confirmation de son design.







Google Pixel 8 Pro sur Google Store

Bien que l’image ne soit pas de la meilleure qualité, nous pouvons voir la visière non unie mise à jour abriter les prétendus modules principaux de 50 MP, ultra-larges de 64 MP et téléobjectif de 48 MP. Les caméras sont logées à côté du flash LED et du capteur de température infrarouge qui permettra aux utilisateurs de mesurer leur température corporelle en le pointant vers la région de leurs tempes pendant quelques secondes.







Google Pixel 8 Pro en porcelaine

Le Pixel 8 Pro devrait également être lancé avec un OLED LTPO de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le produit phare sera alimenté par le prochain chipset Tensor G3, ainsi que par 12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le Pixel 8 Pro devrait être livré avec une batterie de 4 950 mAh avec une charge de 27 W et démarrera Android 14 dès la sortie de la boîte. La gamme Pixel 8 devrait être lancée en octobre.

