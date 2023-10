Google Pixel 8 Pro est testé contre les chutes et les rayures et survit

Le Google Pixel 8 Pro a été testé contre les chutes et les rayures par Commentaires sur PBK sur YouTube et a survécu. Le test consiste en quelques gouttes depuis la taille et la hauteur de la tête sur l’avant, l’arrière et les côtés du téléphone.

Le seul dommage véritablement critique concerne l’un des coins de l’écran, mais cela n’empêche pas le fonctionnement normal du téléphone.

Le Pixel 8 Pro a également résisté à un sac de terre et de gravier sans presque aucun problème. Voici la vidéo. Ces tests de chute ne sont peut-être pas scientifiques, mais ils sont fascinants à observer.