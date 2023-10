Google Pixel 8 Pro contre iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23 Ultra : comparaison des téléphones haut de gamme

Le Pixel 8 Pro est le dernier téléphone haut de gamme de Google, doté d’un nouveau processeur, d’un écran plus lumineux et de meilleurs appareils photo que son prédécesseur. Mais il fait face à une rude concurrence de la part de deux autres combinés qui dominent le marché des smartphones premium : l’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra. Comment se comparent-ils vraiment ?

Le Pixel 8 Pro fonctionne sur le nouveau chipset Tensor G3, la troisième génération d’une gamme de silicium conçue par Google pour augmenter le traitement de l’IA sur l’appareil. Les chipsets Tensor ne semblent pas être aussi performants dans des benchmarks comme Geekbench que la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro Max ou la puce Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 Ultra. Nous devrons attendre de pouvoir tester complètement le Pixel 8 Pro pour voir ses performances par rapport aux autres.

Mais le chipset Tensor permet de nombreuses astuces d’édition multimédia de la famille Pixel, comme Magic Eraser pour supprimer des éléments des photos, Audio Magic Eraser pour diminuer le bruit de fond et Best Take pour combiner les meilleurs éléments d’une rafale de photos. Ce sont les avantages logiciels les plus frappants du Pixel 8 Pro par rapport à la concurrence (entre autres), même si Magic Eraser est techniquement disponible pour d’autres téléphones via l’application Google Photos.

L’iPhone 15 Pro Max d’Apple. Patrick Holland/CNET

L’autre gros avantage du Pixel 8 Pro est une garantie de sept ans de système d’exploitation Android et de mises à jour de sécurité. C’est bien plus que les téléphones Samsung comme les quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et les cinq ans de mises à jour de sécurité du Galaxy S23 Ultra. Et Apple ne sait pas exactement combien de temps les téléphones seront pris en charge – la mise à jour iOS 17 qui vient de sortir, par exemple, laisse derrière elle l’iPhone 8 et l’iPhone X, tous deux sortis en 2017, donc cinq ans de mises à jour du système d’exploitation constituent l’estimation basse. pour un nouvel iPhone.

Le matériel de la caméra arrière du Pixel 8 Pro comprend un jeu de tir principal de 50 mégapixels, un ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels capable d’un zoom optique 5x. Sur le papier, ces appareils photo produiront probablement des photos plus nettes que les appareils photo ultra-larges de 12 mégapixels et les téléobjectifs de 12 mégapixels de l’iPhone 15 Pro Max, même si nous devrons tester pour les comparer à la technologie unique de « tétraprisme » d’Apple dans sa caméra zoom. (L’appareil photo principal de 48 mégapixels de l’iPhone peut être à peu près comparable au jeu de tir principal du Pixel 8 Pro).

En ce qui concerne les caméras arrière, le Pixel 8 Pro pourrait être confronté au plus grand défi du Galaxy S23 Ultra, doté d’un appareil photo principal de 200 mégapixels. Bien qu’il ne dispose que d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, le téléphone haut de gamme de Samsung dispose de deux téléobjectifs : un zoom optique 3x de 10 mégapixels et un zoom optique 10x de 10 mégapixels, capable d’un zoom numérique jusqu’à 100x. . Mais avec le coût de départ du téléphone de 1 200 $, ces spécifications d’appareil photo améliorées ont du sens compte tenu du prix de départ de 1 000 $ du Pixel 8 Pro et du prix de 1 100 $ de l’iPhone 15 Pro Max.

Les trois téléphones ont des caméras selfie assez similaires : le Pixel 8 Pro dispose d’un jeu de tir selfie de 10,5 mégapixels, tandis que l’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra ont tous deux des caméras frontales de 12 mégapixels.

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung. Lisa Eadicicco/CNET

Concernant le design, les trois téléphones ont des looks très différents. Le Pixel 8 Pro conserve le large bloc de caméra horizontal de son prédécesseur s’étendant sur toute la largeur du téléphone. Une bande métallique entoure les trois caméras arrière du téléphone, avec un flash et un nouveau capteur de température sur le côté droit (pour vérifier les aliments et, en attendant l’approbation de la FDA, votre propre peau). Le reste de la coque arrière du téléphone est en verre mat et ses côtés sont arrondis.

L’iPhone 15 Pro Max possède les côtés plats et le bloc de caméra carré de son prédécesseur, avec des objectifs plus grands et plus éloignés que ceux des iPhones précédents. Le Galaxy S23 Ultra est physiquement le plus grand du groupe, bien que son design tende vers le minimalisme, avec seulement cinq caméras sortant de la coque arrière non décorée (c’est-à-dire pas de gros bloc de caméra), ainsi que des côtés arrondis.

L’écran OLED de 6,7 pouces du Pixel 8 Pro (3 120 x 1 440 pixels) a la même taille que celui de son prédécesseur, mais il est plus lumineux, atteignant 2 400 nits avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Il a une résolution légèrement plus nette que l’écran OLED de 6,7 pouces de l’iPhone 15 Pro Max (2 796 x 1 290 pixels), et il est à égalité avec l’écran AMOLED de 6,8 pouces (3 088 x 1 440 pixels) du Galaxy S23 Ultra (les deux d’Apple). et les téléphones Samsung ont des taux de rafraîchissement adaptatifs de 120 Hz).

Les téléphones sont également assez similaires en termes d’autres spécifications matérielles. Le Pixel 8 Pro est livré avec 12 Go de RAM et 128 Go à 1 To de stockage. Cependant, Apple ne précise jamais la quantité de mémoire de ses téléphones. GSMArena dit l’iPhone 15 Pro Max dispose de 8 Go et le téléphone est livré avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Le Galaxy S23 Ultra commence avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il peut également être configuré pour 12 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. Aucun des trois ne dispose d’un emplacement pour un stockage extensible, vous devrez donc stocker vos fichiers supplémentaires dans le cloud ou connecter un SSD externe.

De même, Apple ne divulgue pas la capacité de la batterie de ses téléphones, affirmant seulement qu’elle offre jusqu’à 29 heures de lecture vidéo (en d’autres termes, elle devrait durer toute la journée sans avoir besoin de la recharger). Le Pixel 8 Pro dispose d’une batterie de 5 050 mAh, tandis que la batterie du Galaxy S23 a une capacité de 5 000 mAh.

C’est une première pour Apple, l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un port USB-C à la place de son connecteur Lightning et dispose de 25 watts de charge filaire ainsi que de 15 watts de charge sans fil. Le Pixel 8 Pro a jusqu’à 30 watts de charge filaire et 23 watts de charge sans fil, tandis que le Galaxy S23 Ultra a la vitesse la plus rapide, avec 45 watts de charge filaire et 15 watts de charge sans fil.

Pour voir comment le Pixel 8 Pro se compare à l’iPhone 15 Pro Max et au Galaxy S23 Ultra, nous avons placé chaque téléphone dans ce tableau comparatif côte à côte :