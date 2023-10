Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Watch 2 : tout ce que Google vient d’annoncer

Lors de l’événement Made by Google de mercredi, la société a lancé ses téléphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec la Pixel Watch 2, sans surprise : le monde connaissait déjà beaucoup de détails grâce aux informations qui ont coulé dans les semaines qui ont précédé. en haut.

Comme les autres sociétés de systèmes d’exploitation matériels, Google a souligné la façon dont ses téléphones utilisent les nouvelles fonctionnalités d’Android 14, qui ont été annoncées à Google E/S en juin et sera disponible avec ces téléphones lorsqu’ils seront expédiés au milieu du mois. Sans surprise, il se concentre sur son logiciel basé sur l’IA plutôt que sur les modifications apportées au matériel du téléphone au fil du temps. Pixel 7 ligne, y compris des mises à jour de Google Assistant et de nouveaux outils de retouche photo. Il existe des mises à jour matérielles notables, comme le nouvel accélérateur Tensor G3 AI de la société, une luminosité d’écran améliorée, un nouveau capteur de température et de nouvelles caméras.

La Pixel Watch 2 a également reçu quelques améliorations modestes, telles qu’une détection plus précise de la fréquence cardiaque et des mises à jour de ses fonctions de sécurité, etc. Comme Android, le système d’exploitation de la montre, Wear OS 4, a été annoncé lors de Google I/O et est livré avec la montre en même temps que les téléphones.

Rick Osterloh, vice-président directeur des appareils et des services de Google, a parcouru quelques mises à jour avant même d’aborder les principaux produits. Les Pixel Buds Pro sont mis à niveau avec des améliorations de l’IA en matière de qualité sonore et l’utilisation de Bluetooth Super Wide Band pour un son plus flexible et à large bande passante. Ils ont une latence réduite, ce qui est important pour les jeux. Ils seront disponibles dans de nouvelles couleurs assorties aux téléphones, bleu baie et porcelaine.

Regarde ça: Premier aperçu des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro 04:11

Le Pixel Fold sera mis à jour avec la traduction Dual Screen, et sa discussion sur les mises à jour de Google Home AI et de l’Assistant, qui seront d’abord lancées sous forme d’expériences – notamment le futur Google Assistant avec aperçu Bard – ressemblait énormément aux boosts Alexa d’Amazon.

La prise en charge des pixels a également été étendue à sept ans de support et de mises à jour.

Le Pixel 8 (à gauche) et le Pixel 8 Pro. Richard Peterson/CNET

Téléphones Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Beaucoup de choses restent les mêmes pour ces téléphones par rapport à leurs prédécesseurs, mais il existe une poignée de mises à niveau matérielles et logicielles pour accroître leur attrait. Par exemple, les tailles d’écran restent les mêmes mais elles ont amélioré la plage des taux de rafraîchissement adaptatifs, ce qui peut la laisser descendre très bas lorsque vous n’avez pas besoin de la vitesse et rendre votre batterie plus heureuse. Google est devenu plus arrondi sur tous les bords, ce qui s’avère apaisant. Et les nouveaux écrans Actua et Super Actua sur le Pixel et le Pro, respectivement, offrent des pics HDR beaucoup plus lumineux – 2 400 nits, pour le Pro, ce qui est élevé.

Les deux téléphones sont dotés de caméras principales dotées de nouveaux capteurs de gain à double conversion, une technologie similaire à celle utilisée par le capteur Isocell HP2 du Galaxy S23, qui lui permet d’appliquer deux courbes de gain différentes à l’image : augmenter et réduire le bruit dans les ombres et reculer sur les zones. avec des reflets brillants – pour générer une image à plage dynamique élevée en une seule prise plutôt que de fusionner une rafale à différentes expositions.

Ils ont également des caméras frontales de résolution légèrement supérieure, mais le Pro peut faire la mise au point automatique.

Chaque démo d’IA que nous avons vue au cours des dernières années s’est montrée en résumant des pages Web, et l’amélioration de Google Assistant n’est pas différente. Mais son filtre anti-spam, Call Screen, semble plus naturel lorsqu’il répond à votre place. Il est également conçu pour analyser le contexte du message vocal et le transformer en éléments exploitables – pensez à proposer différents choix de réponse automatique au livreur de nourriture qui dépose le dîner.

Une nouvelle fonctionnalité Video Boost retouche automatiquement les ombres et le bruit des vidéos et applique la stabilisation d’image numérique, mais dans le cloud plutôt que sur votre téléphone. Parce qu’un centre de données dispose de beaucoup plus de puissance de traitement pour travailler efficacement avec le fichier en pleine résolution, ce qui se produit lorsque la vidéo est synchronisée depuis votre téléphone vers le ciel. Vous voyez un proxy de résolution inférieure (1080p) sur votre téléphone jusqu’à ce que la vidéo soit complètement traitée et synchronisée. De plus, Google apporte son traitement d’image Night Sight en basse lumière à la vidéo.

La propre application appareil photo de Google dispose de commandes manuelles pour la vitesse d’obturation, le temps d’exposition (pour une prise de vue chronométrée dans des conditions de lumière extrêmement faible), la balance des blancs, la sensibilité ISO et la mise au point. Certains formats de fichiers photo ont également été améliorés sous la forme de davantage de métadonnées pour la gestion des couleurs (comme Adobe DNG) et pour afficher correctement les photos sur d’autres appareils (Ultra-HDR).

De plus, il existe une poignée de fonctionnalités « magiques » nouvelles ou améliorées et améliorées par l’IA, telles que Best Take. Il vous permet de fusionner les visages sélectionnés dans une émission de groupe pour créer une version unique dans laquelle chacun a son meilleur visage – ou le pire, si c’est ainsi que vous roulez. Audio Magic Eraser peut théoriquement distinguer et filtrer des sons particuliers.

Le Pixel 8 Pro se distingue du bon vieux Pixel 8 de plusieurs manières. Il est encore plus grand (6,7 pouces par rapport au Pixel 6,2) et dispose d’une batterie de capacité légèrement supérieure avec une augmentation marginale concomitante du poids de 1 gramme.

Le Google Pixel 8 Pro possède une section épaisse, la « barre de caméra », pour loger ses caméras. Stephen Shankland/CNET

Il s’agit également du premier appareil Google capable d’exécuter des opérations d’IA générative plus légères, telles qu’un Magic Eraser plus précis, grâce aux modèles de base de l’IA intégrés au téléphone (le code essentiel pour les exécuter localement).

Un gros ajout au matériel du Pro est un capteur de température pour mesurer la chaleur provenant des objets, par exemple pour vous dire s’ils sont exceptionnellement chauds ou froids – cela pourrait être une aubaine pour les personnes ayant des dents sensibles à la température… deviner? Eh bien, ce n’est pas le capteur le plus apprécié, du moins jusqu’à ce que la Food and Drug Administration approuve l’autorisation de Google de l’utiliser pour mesurer la température corporelle. En fait, je trouverais cela utile pour mesurer la température d’un ordinateur portable – ne serait-ce que pour confirmer que je n’imagine rien.

Il dispose également d’un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels avec un nouveau capteur plus sensible que l’ancienne version de 12 mégapixels ; il est doté d’un objectif à plus grande ouverture pour laisser entrer plus de lumière. De plus, il peut désormais effectuer la mise au point automatique et raccourcir la distance de mise au point macro d’environ 1 cm.

Le Pixel 8 Pro commence à 999 $ (999 £, 1 699 AU $) et le Pixel 8 à 699 $ (699 £, 1 199 AU $). Les deux commenceront à être expédiés le 12 octobre et sont disponible en précommande maintenant.

Google/Capture d’écran par CNET

Google Pixel Watch 2

La deuxième génération du bracelet portable de Google intègre certains Fitbit Sens 2 des capacités, comme le démarrage et l’arrêt automatiques des entraînements, que l’Apple Watch possède depuis un certain temps, et ajoute des capteurs pour détecter les indicateurs de température et de stress.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent un meilleur capteur de fréquence cardiaque qui collecte des données à partir de plusieurs points de contact (il revendique un suivi jusqu’à 40 % plus précis à haute altitude) et des outils d’entraînement améliorés qui intègrent les nouvelles données. De plus, il existe une mise à niveau du processeur pour des performances améliorées (la montre, pas vous) : processeur plus rapide, charge plus rapide, batterie « toute la journée » – et de nouvelles fonctionnalités de sécurité. Un exemple de ce dernier est le Safety Check, l’équivalent de « si vous n’avez pas de mes nouvelles dans une heure, appelez la police ». Il existe également un partage de position d’urgence en temps réel.

Regarde ça: Premier aperçu de la Pixel Watch 2 : la montre intelligente de Google bénéficie d’une mise à niveau 03:26

Il est plus durable, avec un meilleur verre de couverture et des modifications apportées à certains aspects de la conception du groupe.

Il sera expédié le 12 octobre pour 350 $ (349 £, 549 AU $) ; les précommandes commencent aujourd’hui.