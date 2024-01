Google Pixel 8 n’a jamais été vendu moins cher à 540 $

Le meilleur prix jamais vu est ici Google Pixel 8 à 540 $. Cette réduction de 159 $ est accompagnée de La carte microSD PRO Plus de 128 Go de Samsung à 11 $comme celui de Lenovo L’IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus arrive 369 $ pour compléter les économies. Lancez-vous pour tout cela et bien plus encore dans la dernière version 9to5Jouets Heure du déjeuner.

Google Pixel 8 ne s’est jamais vendu moins cher

Woot propose désormais le meilleur prix encore sur le Google Pixel 8. À l’heure actuelle, vous pouvez marquer le débloqué Smartphone de 128 Go pour 540 $. Il descend du prix habituel de 699 $ afin de vous faire économiser 159 $. C’est 9 $ de plus par rapport à notre offre précédente du tout début de l’année, qui était le précédent plus bas historique. Désormais, pour la première fois, il se vend moins cher pour offrir un peu plus de concurrence aux nouveaux appareils Samsung Galaxy S24 sur le point d’être expédiés. Nous avons mis la main sur la nouvelle version lors du lancement et avons expliqué dans notre revue qu’il s’agissait du « petit téléphone de nos rêves ».

Le nouveau Google Pixel 8 s’appuie sur des tonnes de fonctionnalités d’IA avec la nouvelle puce Tensor G3 pour la sauvegarder. Il existe la nouvelle technologie Magic Eraser pour l’édition de photos et de vidéos, ainsi qu’un écran Actua de 6,2 pouces. Il regroupe presque toutes les fonctionnalités professionnelles de son homologue plus grand dans un boîtier plus petit, ce qui signifie que vous n’avez pas à choisir entre un téléphone encombrant doté de toutes les fonctionnalités et un appareil plus compact qui comprend : le Pixel 8 fait les deux ! Il y a une double caméra à l’arrière qui s’appuie sur une autonomie d’une journée pour compléter ce smartphone phare.

Faites le plein de cartes microSD tandis que le 128 Go PRO Plus de Samsung coûte 11 $

Amazon propose désormais le Carte mémoire microSD Samsung PRO Plus 128 Go pour 11 $. Il s’agit du dernier modèle Pro Plus lancé au printemps dernier à 18 $ et est maintenant au prix le plus bas que nous puissions trouver. L’accord d’aujourd’hui ramène le modèle 128 Go au prix du Black Friday de l’année dernière, qui correspond au plus bas que nous ayons suivi sur Amazon. Samsung a mis à niveau sa gamme PRO Plus en 2023, le modèle en vente aujourd’hui étant capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 180 Mo/s ainsi que la gamme habituelle de compatibilité avec tout, des appareils photo et drones aux consoles de jeux, combinés, et plus encore. Avec la réduction d’aujourd’hui, c’est désormais près de la moitié du prix du Carte PRO Ultimate 200 Mo/s de Samsung également. Frapper notre examen pratique pour plus de détails

Le Chromebook Plus IdeaPad Flex 5i de Lenovo atteint 369 $

Best Buy offre désormais le Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus pour 369 $. Il s’agit d’une baisse par rapport au prix habituel de 499 $ et d’un nouveau plus bas historique. C’est 130 $ de réduction pour la première fois, battant les mentions précédentes de l’automne dernier et de la saison des achats des Fêtes de 10 $ supplémentaires. L’IdeaPad Flex 5i est la dernière entrée de Lenovo dans le monde de Chrome OS. Il contient un écran tactile 2K de 14 pouces avec un processeur Intel I3 et 8 Go de mémoire. La conception pliable vous permet également de convertir le format de l’ordinateur portable en une tablette.

La nouvelle série Chromebook Plus de Google contribue à simplifier la gamme Chrome OS en exigeant des spécifications minimales deux fois supérieures à celles des appareils les plus vendus de l’année dernière. Le matériel amélioré signifie qu’il existe de meilleures fonctionnalités que votre Chromebook standard, avec un accent plus important sur l’IA, une personnalisation supplémentaire et tout ce que vous pouvez lire dans notre couverture de lancement.

