Google Pixel 8 et 8 Pro Pack Plus d’IA et de nouvelles caméras, mais à un prix plus élevé

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont arrivés, apportant davantage d’intelligence artificielle et d’améliorations de l’appareil photo aux téléphones phares de Google. Les nouveaux téléphones, lancés le 12 octobre, soulignent à quel point l’intelligence artificielle devient un élément de plus en plus répandu dans les téléphones Pixel, de l’Assistant Google au filtrage des appels et à l’édition de photos.

Mais ces mises à niveau ont un coût plus élevé que l’année dernière, avec le Pixel 8 à partir de 699 $ (699 £, 1 199 AU $) et le Pixel 8 Pro à partir de 999 $ (999 £, 1 699 AU $). C’est 100 $ de plus que les Pixel 7 et 7 Pro.

Conformément aux Pixels précédents, l’appareil photo constitue une zone d’intérêt importante. Le mode macro arrive sur le Pixel 8, tandis que Google promet une capture vidéo considérablement améliorée sur le Pixel 8 Pro avec une fonctionnalité appelée Video Boost, qui traite les clips dans le cloud plutôt que sur l’appareil. Les deux téléphones disposeront également d’un nouvel outil d’édition permettant de modifier les expressions faciales des photos de groupe.

Regarde ça: Premier aperçu des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro 04:11

Google trace également une frontière plus grande entre les Pixel 8 et 8 Pro classiques en dotant pour la première fois son téléphone le plus cher d’un capteur de température. Et peut-être plus important encore, les deux téléphones bénéficieront de sept ans de mises à jour logicielles, dépassant largement les affirmations d’Apple et de Google.

Prises ensemble, ces mises à jour illustrent les efforts de Google pour se distinguer davantage de son partenaire et rival Samsung, qui domine le marché des téléphones Android. Si ces téléphones sont à la hauteur des affirmations de Google, il pourrait y parvenir.

Nouvelles fonctionnalités d’IA et appareil photo de Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

La barre de caméra du Google Pixel 8 est désormais une grande forme de « pilule » ovale. Stephen Shankland/CNET

Alors que l’IA a toujours été un élément clé de l’expérience smartphone pour des tâches telles que la reconnaissance vocale et le traitement d’images, Google va encore plus loin avec les Pixel 8 et 8 Pro. Cela se manifeste par de nouvelles astuces telles que la capacité de l’Assistant Google à résumer les pages Web.

J’ai vu cela en action lors d’une démonstration de Google avant le lancement du téléphone. Lors de la lecture d’une page Wikipédia dans le navigateur Chrome de Google, j’ai maintenu le bouton latéral pour déclencher l’Assistant Google et j’ai appuyé sur le bouton « Résumer » présenté à l’écran. Après quelques instants, l’Assistant Google a généré une liste à puces de points clés.

Call Screen, la fonctionnalité qui permet à l’Assistant Google de répondre aux appels en votre nom pour filtrer le spam, bénéficie également d’une mise à niveau. La voix de l’Assistant semble désormais plus naturelle et il peut mieux comprendre le contexte de l’appel. Google a déclaré avoir apporté ce changement pour dissuader les appelants légitimes – comme un cabinet de médecin appelant pour confirmer un rendez-vous – de raccrocher une fois qu’ils entendent la voix de l’assistant. J’ai entendu un échantillon de cette nouvelle voix dans la démo de Google, et je peux dire que cela semble presque étrangement humain. Cela semble plus réaliste et beaucoup moins comme un robot.

Call Screen peut également extraire du contexte pendant un appel. Si un chauffeur-livreur appelle pour demander où déposer un colis ou un produit alimentaire, par exemple, l’assistant doit comprendre. Si cela fonctionne comme dans la démo de Google, vous pourrez appuyer sur une option à l’écran pour demander au chauffeur de laisser le colis à votre porte.

Mais l’une des nouveautés les plus importantes est un outil de retouche photo appelé Best Take, qui modifie l’expression du visage d’une personne sur une photo de groupe. Il fonctionne en recherchant le même visage sur six photos prises à quelques secondes d’intervalle à l’aide d’un algorithme de détection de visage exécuté sur l’appareil.

Il propose ensuite des suggestions d’expressions faciales alternatives basées sur ces six photos, et uniquement sur ces six photos. En d’autres termes, il n’extrait pas d’autres photos de votre bibliothèque prises à un moment différent.

L’idée est de vous aider à capturer une image où tout le monde sourit et regarde la caméra. Bien que cela puisse paraître utile, cela arrive à un moment où la prévalence de l’IA soulève des questions sur authenticité sur Internet.

J’ai pris quelques selfies avec mon producteur vidéo pendant mon bref passage avec le Pixel 8 avant l’annonce de Google. Et bien sûr, le Pixel 8 m’a présenté plusieurs options pour remplacer l’expression semi-neutre que j’avais sur la photo que je retouchais.

La fonctionnalité Best Take de Google en action. GIF de Richard Peterson/CNET

Les appareils photo des deux téléphones bénéficient également de mises à niveau dans d’autres domaines, conformément au thème centré sur la photographie derrière les téléphones Pixel de Google ces dernières années. Le Pixel 8 dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels similaire au Pixel 7 de l’année dernière et d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Mais le capteur principal de l’appareil photo des deux appareils est plus sensible à la lumière, selon Google, et il existe également un nouveau mode macro sur le Pixel 8 pour obtenir de meilleurs plans rapprochés. Cette fonctionnalité était exclusive au Pixel 7 Pro l’année dernière.

Google a enregistré ses mises à niveau de caméra les plus spectaculaires pour le Pixel 8 Pro, qui dispose d’un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels par rapport à l’appareil photo ultra-large de 12 mégapixels du 7 Pro. Mais l’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes du Pixel 8 Pro ne sera pas disponible au lancement. Video Boost, qui arrivera dans les mois à venir, vous offre la possibilité de traiter la vidéo dans le cloud plutôt que sur l’appareil lui-même.

Cela signifie que Google peut soumettre les images à un pipeline de traitement plus exigeant, car il n’est pas limité à la puissance de traitement du téléphone. D’après les images de démonstration de Google, il semble que cela pourrait être particulièrement utile pour améliorer la qualité dans des environnements faiblement éclairés.

Google Pixel 8 Pro dispose d’un capteur de température

Le Pixel 8 Pro dispose d’un capteur de température qui peut mesurer les boissons et autres matériaux. Richard Peterson/CNET

Le Pixel 8 Pro de Google est également le premier téléphone Pixel doté d’un capteur de température. Google le positionne comme étant utile pour des scénarios tels que vérifier la température d’une tasse de café avant d’en prendre une gorgée, ou mesurer la température du trottoir avant de promener votre chien. Je n’ai jamais eu envie de faire l’une ou l’autre de ces choses, et je ne sais pas si le Pixel 8 Pro me fera changer d’avis.

Mais cela semble bien fonctionner, du moins dans la démo de Google. Le Pixel 8 Pro a mesuré la température d’une tasse de thé et d’un verre d’eau presque instantanément après avoir ouvert l’application de thermomètre du téléphone et l’avoir passée au-dessus de la tasse. L’application propose quelques options prédéfinies pour mesurer différents matériaux, comme les boissons, le plastique, le métal, le caoutchouc et les aliments.

Google a également soumis une demande d’approbation à la Food and Drug Administration des États-Unis afin que le capteur puisse être utilisé pour mesurer la température corporelle, transformant essentiellement le téléphone en un thermomètre sans contact. Et bien sûr, vous pourrez enregistrer ces lectures dans l’application Fitbit.

Google n’est pas la première entreprise à intégrer un capteur de température dans un smartphone. Vous vous souvenez du Samsung Galaxy S4 d’il y a 10 ans ? Ce téléphone avait un capteur pour détecter la température et l’humidité de votre environnement, même si cela n’est jamais devenu un élément essentiel de l’expérience sur smartphone.

Je ne sais pas si le capteur de température du Pixel 8 Pro sera utile ou juste un gadget. Mais c’est encore un autre exemple de la façon dont les téléphones continuent de remplacer les objets du quotidien comme les clés et les portefeuilles.

Google Pixel 8 et 8 Pro : Les bases

Smartphones Pixel 8, à gauche, et Pixel 8 Pro de Google. Stephen Shankland/CNET

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro fonctionnent sur le nouveau processeur Tensor G3 de Google et ont à peu près la même taille que leurs prédécesseurs. Le Pixel 8 Pro dispose d’un écran de 6,7 pouces, tout comme le Pixel 7 Pro, tandis que le Pixel 8 a un écran légèrement plus petit de 6,2 pouces par rapport à l’écran de 6,3 pouces du Pixel 7.

Les deux téléphones ont des écrans plus lumineux cette fois-ci, ce qui est une mise à niveau bienvenue étant donné que je trouve généralement les écrans des téléphones Pixel trop sombres. Le Pixel 8 bénéficie également d’un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz, en hausse par rapport au maximum de 90 Hz du Pixel 7, ce qui devrait permettre des graphiques et un défilement plus fluides. Hormis quelques ajustements de conception, tels que le verre arrière mat du Pixel 8 Pro, l’apparence générale reste la même que celle de la famille Pixel 7.

Dans l’ensemble, les Pixel 8 et 8 Pro semblent offrir une combinaison de fonctionnalités entièrement nouvelles, comme le capteur de température, et des mises à niveau des offres existantes comme l’écran d’appel. La question est de savoir si ces mises à niveau seront réellement utiles et permettront aux nouveaux Pixel de valoir leurs prix plus élevés.

Spécifications du Google Pixel 8 par rapport au Pixel 8 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro GooglePixel 8 GooglePixel 8 Pro GooglePixel 7 GooglePixel 7 Pro Taille de l’écran, technologie, résolution, taux de rafraîchissement, luminosité OLED de 6,2 pouces ; 2 400 x 1 080 pixels ; Taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz OLED de 6,7 pouces ; 3 120 x 1 440 pixels ; Taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz Écran OLED de 6,3 pouces, FHD+ (1 080 x 2 400 pixels), 90 Hz OLED de 6,7 pouces ; 3 120 x 1 440 pixels ; Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Densité de pixels 428 ppp 489 ppp 416 ppp 512 ppp Dimensions (pouces) 5,9×2,8×0,4 pouces 6,4 x 3,0 x 0,3 pouces 6,13 x 2,88 x 0,34 pouces 6,4 x 3,0 x 0,3 pouces Dimensions (millimètres) 150,5 x 70,8 x 8,9 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm 155,6 x 73,2 x 8,7 mm 162,9 x 76,6 x 8,9 mm Poids (grammes, onces) 187 g (6,6 onces) 213 g (7,5 onces) 197 g (6,9 onces) 212 g (7,5 onces) Logiciel mobile Android 14 Android 14 Android 13 Android 13 Caméra 50 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large) 50 mégapixels (large), 48 mégapixels (ultra-large), 48 mégapixels (téléobjectif) 50 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large), 50 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large), 48 mégapixels (téléobjectif) Avant face à la caméra 10,5 mégapixels 10,5 mégapixels 10,8 mégapixels 10,8 mégapixels Capture vidéo 4K 4K 4K 4K Processeur Google Tenseur G3 Google Tenseur G3 Google Tenseur G2 Google Tenseur G2 Stockage et RAM 8 Go + 128 Go, 256 Go 12 Go de RAM + 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To 8 Go + 128 Go, 256 Go, 12 Go de RAM + 128 Go, 256 Go, 512 Go Stockage extensible Aucun Aucun Aucun Aucun Batterie 4 575 mAh 5 050 mAh 4 355 mAh 5 000 mAh Détecteur d’empreintes digitales Sous affichage Sous affichage Sous affichage Sous affichage Connecteur USB-C USB-C USB-C USB-C Prise casque Aucun Aucun Aucun Aucun Fonctionnalités spéciales 5G (Sub 6, mmWave) ; VPN par Google One ; 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, de sécurité et de suppression de fonctionnalités ; la caméra frontale est dotée d’une mise au point automatique ; Chargement sans fil Qi 13 W ; Chargement filaire de 30 W ; Vitesses USB-3.2 via USB-C ; Résistance à la poussière et à l’eau IP68 ; Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière 5G (Sub 6 et mmWave) ; VPN par Google One ; 7 ans de mises à jour du système d’exploitation, de sécurité et de suppression de fonctionnalités ; la caméra frontale est dotée d’une mise au point automatique ; Chargement sans fil Qi 13 W ; Chargement filaire de 30 W ; Vitesses USB-3.2 via USB-C ; Résistance à la poussière et à l’eau IP68 ; Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière 5G, gomme magique, suppression du flou photo, ton réel, suppression du flou du visage, mode exposition longue, action panoramique ; Attendez-moi, temps d’attente, dirigez mon appel en direct 5G, gomme magique, suppression du flou photo, ton réel, suppression du flou du visage, mode exposition longue, action panoramique ; Attendez pour moi, temps d’attente, dirigez mon appel, traduction en direct Prix ​​US hors contrat 699 $ (128 Go) 999 $ (128 Go) 600 $ (128 Go) 899 $ (128 Go) Prix ​​au Royaume-Uni 699 £ (128 Go) 999 £ (128 Go) 599 £ (128 Go) 849 £ (128 Go) Prix ​​en Australie 1 199 AU$ (128 Go) 1 699 AU$ (128 Go) 999 AU$ (128 Go) 1 299 AU$ (128 Go)

