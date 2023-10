Google Pixel 8 et 8 Pro font leurs débuts avec Tensor G3, de nouvelles caméras ultra-larges

On a l’impression que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro existent depuis un certain temps, grâce à leur sensibilité aux fuites et aux teasers. Mais maintenant, ils sont enfin officiels.

L’ajout majeur est le chipset Tensor G3, fabriqué sur le processus 4 nm de Samsung. Il dispose d’un processeur à 9 cœurs contenant un seul cœur principal Cortex-X3, quatre cœurs Cortex-A715 et quatre autres Cortex-A510. Le Pixel 8 s’en tient à 8 Go de RAM, tandis que le Pro l’augmente à 12 Go. Les deux téléphones Pixel 8 sont étanches à l’eau et à la poussière IP68 et disposent d’empreintes digitales et de déverrouillage du visage.

Le Pixel 8 Pro dispose d’un OLED QHD+ LTPO 120 Hz de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 2 400 nits, surmontée par Gorilla Glass Victus 2. Vous aurez le choix entre trois couleurs : bleu, obsidienne et beige.









GooglePixel 8 Pro

Trois caméras se trouvent à l’arrière du Pixel 8 Pro : un appareil photo grand angle Octa-PD (autofocus à détection de phase) de 50 MP avec OIS, un nouvel ultra-large Quad-PD de 48 MP et un appareil photo Quad-PD 5x de 48 MP avec zoom jusqu’à 30X Super. -Zoom numérique résolution. La caméra frontale est une nouvelle unité de 10,5 MP avec un large champ de vision.

Il y a un nouveau capteur de température cutanée à côté des caméras qui est une exclusivité Pixel 8 Pro. Le capteur serait un Melexis MLX90632 et son seul objectif est de lire la température – il n’y aura pas d’astuce photographique intelligente avec celui-ci.

En parlant d’astuces photographiques, la nouvelle série Pixel 8 propose Photo Unblur, Magic Eraser, Best Take et Macro Focus (qui utilise l’ultra-large). Le Pixel 8 Pro dispose de la nouvelle fonctionnalité Pro Controls, qui manque au 8.

Enfin, le Pixel 8 Pro dispose d’une batterie de 5 050 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 23 W.

Passons au Pixel 8, qui est désormais 10 g plus léger et un peu plus petit que son prédécesseur grâce au passage à un écran FHD+ plus petit de 6,2 pouces.

Cet écran est meilleur à tous points de vue : c’est un panneau plus lumineux avec une luminosité maximale de 2 000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (il peut jongler entre 60 Hz et 120 Hz). Il y a du Gorilla Glass Victus sur le dessus.

Le Pixel 8 est disponible en Hazel, Obsidian ou Rose.











GooglePixel 8

Le Pixel 8 reçoit également un nouvel ultra-large, bien que ce ne soit pas le même que le Pro. Il s’agit d’une unité 12MP avec des capacités de mise au point automatique et de macro. À côté se trouve un appareil photo principal Octa-PD de 50 MP avec zoom numérique Super-Res 8x. Le Pixel 8 possède également la même caméra selfie de 10,5 MP.

Le Pixel 8 dispose d’une batterie de 4 575 mAh avec une charge filaire de 27 W et une charge sans fil de 18 W.

Les deux nouveaux téléphones Google Pixel 8 sont livrés avec un VPN gratuit de Google One et une promesse de 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité, ce qui est la plus longue du domaine Android. En fait, le dernier iOS 17 n’était disponible que pour les appareils âgés de moins de 5 ans.

Le Google Pixel 8 de 128 Go commence à 800 €/700 $/76 000 INR, tandis que le Google Pixel 8 Pro de 128 Go coûte 1 100 €/1 000 $/107 000 INR. Vous recevrez un Pixel Buds Pro gratuit avec un achat de Pixel 8 et une Pixel Watch 2 avec un achat de Pixel 8 Pro en Europe et aux États-Unis. En Inde, vous ne bénéficiez que de 50 % de réduction sur les accessoires.