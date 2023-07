Google Pixel 8 et 8 Pro : ce que l’on sait jusqu’à présent

Dans les coulisses, Google travaille sur la prochaine génération de téléphones Pixel et jusqu’à présent, il n’a donné aucun détail officiel sur les appareils à venir. Mais Google fait généralement un très mauvais travail pour garder les choses secrètes. Les téléphones ne seront dévoilés que plus tard cette année (probablement en octobre), même si de nombreux détails ont déjà été divulgués.

Il y aura deux modèles phares – plus petit vanille et plus grand Pro. Comme avec les générations précédentes, le Pro aura un écran et un appareil photo supérieurs. Fait intéressant, le téléphone vanille sera plus petit que son prédécesseur. Regardons d’abord ceux-là.

Affiche

L’écran Pixel 8 sera enfin augmenté jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz après plusieurs générations de fonctionnement à 90 Hz. Cela ne signifie pas que Google va enfin avec un panneau LTPO pour le produit phare de la vanille, mais des informations divulguées suggèrent qu’il y aura de nouveaux modes de rafraîchissement, laissant le téléphone choisir entre 10, 30 et 60 Hz pour économiser de l’énergie.

Le nouvel écran sera légèrement plus petit qu’avant à 6,17″, contre 6,3″. La résolution restera à FHD + (20: 9), du côté positif, Google a apparemment choisi un panneau plus lumineux cette année – luminosité typique de 1 400 nits, contre 1 000 nits.

Nouvelles configurations d’affichage pour la série Pixel 8

Les changements sur le plus grand écran Pixel 8 Pro auront moins d’impact. Il aura essentiellement la même taille que sur le modèle 2022, cependant, sa résolution sera légèrement réduite, ce qui fera baisser la densité de pixels de 512ppi à 490ppi (c’est toujours plus élevé que le Pixel vanille, même en tenant compte de sa plus petite diagonale). Le taux de rafraîchissement minimum descendra à 5 Hz à partir du minimum de 10 Hz sur le 7 Pro. Ce panneau devrait également être plus lumineux.

Conception

Google s’en tient au design « visière » pour cette génération. Comme vous l’avez peut-être remarqué dans la section ci-dessus, la nouvelle génération arrondira davantage les coins de l’écran que la série 7.

Plus important encore, le Pixel 8 mesurera 150,5 x 70,8 x 8,9 mm (basé sur des conceptions CAO). Ceci est nettement plus petit que les mesures de 155,6 x 73,2 x 8,7 mm du Pixel 7 et le rend plus proche du Galaxy S23 (146,3 x 70,9 x 7,6 mm) et plus petit que le Pixel 7a (152 x 72,9 x 9 mm).











Google Pixel 8 (rendus spéculatifs)

Le Google Pixel 8 Pro mesurera 162,6 x 76,5 x 8,7 mm, soit la même chose que le 7 Pro (162,9 x 76,6 x 8,9 mm).











Google Pixel 8 Pro (rendus spéculatifs)

Soit dit en passant, des photos pratiques d’un premier prototype de Pixel 8 Pro confirment le design vu dans les rendus ci-dessus.

Appareils photo

Les deux modèles obtiennent un nouveau capteur pour leurs caméras principales de 50MP – l’ISOCELL GN2 remplace le GN1 trouvé dans la série 7. Ce capteur est plus grand (1/1,12″ contre 1/1,31″) et il a des pixels natifs plus gros (1,4 µm contre 1,2 µm). La réduction à 12,5 MP (4 pour 1) lui donne une taille de pixel effective de 2,8 µm.

Le capteur peut également aller dans l’autre sens, produisant des images de 100MP, puisque chaque pixel a deux photodiodes au lieu d’une. Le GN1 était le même, la principale différence ici est que le GN2 a une méthode AF améliorée appelée Dual Pixel Pro. Les deux photodiodes du GN1 divisent chaque pixel verticalement, le GN2 a une division diagonale à la place afin qu’il puisse détecter les différences de phase à la fois verticalement et horizontalement.

Le Pixel 8 Pro bénéficie également d’un ultra large amélioré avec le capteur Sony IMX787 – 64MP 1/1,37″ avec des pixels de 0,8 µm et une prise en charge du binning 4 pour 1. À titre de comparaison, le 7 Pro possède un minuscule capteur 12MP 1/2,9″ avec des pixels de 1,25 µm.



La configuration de la caméra arrière pour les deux téléphones Pixel 8

Quant au modèle vanille, celui-ci s’en tient au 12MP IMX386 de son prédécesseur. La seule mise à niveau ici sera un objectif plus large (0,55x contre 0,67x), mais cela ne fera qu’exercer une pression supplémentaire sur le capteur basse résolution. Et non, le Pixel 8 ne reçoit pas de caméra zoom dédiée.

Celui du Pixel 8 Pro restera le même avec un capteur 48MP GM5 et un objectif périscope 5x. Un nouveau capteur de profondeur 8×8 ToF aidera à la mise au point automatique. Fait intéressant, il y aura un capteur supplémentaire sur le Pro, un thermomètre infrarouge (juste sous le flash LED). À notre époque, pouvoir mesurer la température de votre corps est une fonctionnalité utile.



Le Pixel 8 Pro aura un thermomètre pour mesurer la température corporelle

Enfin, il n’y aura rien de nouveau sur les caméras selfie, elles utiliseront juste le capteur 11MP Samsung 3J1 de l’année dernière.

Jeu de puces

Les produits phares Pixel introduisent de nouveaux chipsets Tensor, qui sont ensuite réutilisés pour la série a. Le duo Pixel 8 apportera la puce personnalisée de troisième génération – une fois de plus provenant des fonderies de Samsung et elle sera étiquetée « 4 nm » (nœud 4LPP).

Plus important encore, il fera un bond de deux générations par rapport au G2 en termes de matériel. Le Tensor G3 comportera un seul Cortex-X3 à 3,0 GHz, 4x A715 à 2,45 GHz et 4x A510 à 2,15 GHz. À titre de comparaison, le G2 avait deux cœurs principaux, Cortex-X1 (2,85 GHz), deux cœurs A78 (2,35 GHz) et quatre cœurs A55 (1,80 GHz).

Nous devrions voir un grand bond en termes de performances et surtout d’efficacité énergétique. Cela dit, il existe déjà des cœurs A720 disponibles et le Cortex-X4 se cache au coin de la rue, de sorte que le G3 prendra rapidement du retard sur la concurrence – mais pas aussi loin derrière que le G2.

Quant au GPU, le G3 passera à un Immortalis-G715 avec 10 cœurs à 890 MHz. Ce GPU prend en charge matériellement le lancer de rayons et est également plus récent de quelques générations que le Mali-G710 MC10 de la puce G2. Vous pouvez également vous attendre à un NPU plus rapide pour la magie de l’IA de Google.

Une mise à niveau potentielle pour le petit Pixel 8 est la RAM supplémentaire – 12 Go, selon certaines rumeurs (les générations précédentes avaient 8 Go). Cela le mettra à égalité avec le modèle Pro. Le nouveau chipset Tensor G3 devrait également prendre en charge un stockage UFS 4.0 plus rapide.

Batterie et chargement

On ne sait pas grand-chose sur les batteries pour le moment. Nous pensons qu’il y a fort à parier que la batterie du Pixel 8 Pro restera à la même capacité (5 000 mAh), mais compte tenu des dimensions réduites du Pixel 8, sa capacité va probablement baisser (de 4 355 mAh).

Le Pixel 8 est apparu sur le site de WPC, qui le répertorie comme ne prenant en charge que la charge sans fil de 12 W. Le duo Pixel 7 n’est pas exactement rapide, mais il peut faire 20/23 W sans fil, c’est donc une surprise. Nous supposons que le principal point à retenir ici est que la série 8 ne prendra pas en charge la nouvelle norme Qi2.

Prix

Encore une fois, aucune information n’a été divulguée jusqu’à présent, mais nous ne nous attendons à aucune surprise – les Pixel 6 et Pixel 7 avaient un prix de base de 600 $, les Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro étaient de 900 $ au lancement. La série 8 devrait suivre la même stratégie de prix, d’autant plus que le modèle vanille manque toujours de la plupart des fonctionnalités Pro (ce qui justifie le gouffre de 300 $ dans le prix).