Google Pixel 8 et 8 Pro apparaissent dans des rendus d’aspect officiel, options de couleurs révélées

Le duo Google Pixel 8 devrait faire ses débuts le 4 octobre, mais nous savons désormais presque tout ce qu’il y a à savoir sur les téléphones haut de gamme de Google pour 2023. À l’exception d’un petit détail : à quoi ressemblent les nouvelles couleurs. Une précédente fuite révélait déjà les variantes de couleurs mais sans aucune confirmation visuelle.

Le Pixel 8 Pro sera probablement lancé en obsidienne, porcelaine et bleu ciel. Fait intéressant, le travail de peinture Sky Blue a fait son apparition avec les images en direct les plus récentes du Pixel 8a. Seul le coloris Obsidian est porté du Pixel 7 Pro.













Pixel 8 Pro en obsidienne, bleu ciel et porcelaine

Le Pixel 8 vanille, quant à lui, sera lancé en Peony Rose, Grey et Obsidian, cette dernière étant à nouveau la seule couleur familière.













Pixel 8 en gris, rose pivoine et obsidienne

En plus des nouvelles couleurs, le duo Pixel 8 adopte un design plus arrondi et abandonne les angles vifs de la famille Pixel 7 de l’année dernière. La conception du capteur de la caméra est également nouvelle sur le 8 Pro, toutes les caméras étant placées derrière une seule pièce de verre au lieu de deux.

Source