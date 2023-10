Google Pixel 8 déballé en vidéo deux jours avant le lancement officiel

Google dévoilera la nouvelle série Pixel 8 plus tard cette semaine (le mercredi 4 octobre), mais il y a eu tellement de fuites que les téléphones ont l’impression d’être déjà officiels. Les fuites incluent des photos de l’emballage de vente au détail du Pixel 8. Vous voulez savoir ce qu’il y a dans la boîte ? Regardez ce court métrage YouTube :

La vidéo a été postée par Commentaires sur PBK, une chaîne qui se concentre généralement sur les vidéos de démontage et les tests de chute plutôt que sur les fuites. Quoi qu’il en soit, il montre le contenu de la boîte : un câble USB C vers C, un adaptateur USB C vers A, un guide de démarrage rapide et le téléphone lui-même.









Photos d’une boîte Pixel 8 issue d’une fuite précédente

Le téléphone est un Google Pixel 8 dans une couleur appelée « Hazel ». Cette unité est la version 128 Go, qui disposera également de 8 Go de RAM. Pour plus de détails sur les spécifications, consultez la comparaison divulguée ci-dessous, qui vient directement de Google lui-même :

La comparaison inclut les prix des téléphones Pixel – un coût plus élevé de 700 $/700 £/800 € pour le Pixel 8 et le même coût de 900 $/1 000 £/1 100 € pour le Pixel 8 Pro que l’année dernière. Les précommandes seront accompagnées d’un accessoire fourni – les Pixel Buds Pro avec le téléphone vanille et la Pixel Watch 2 avec le modèle Pro. La montre sera dévoilée aux côtés des téléphones eux-mêmes et devrait coûter 350 £ à elle seule.

