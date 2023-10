Google Pixel 8 Best Take AI Photo Tool est un cauchemar dystopique

Google met la technologie de l’IA à l’avant-garde de ses derniers téléphones Pixel, mais je déteste l’une des nouvelles fonctionnalités plus que tout ce que j’ai vu au cours de mes quatre années en tant que journaliste technique.

Les fonctionnalités photo IA ne sont pas nouvelles pour Google : l’entreprise a d’abord lancé l’outil Magic Eraser en 2021, avant de le suivre avec Magic Editor lors de l’événement I/O de cette année en mai.

Ce dernier vous permet de changer complètement la composition des photos, permettant de déplacer les sujets au milieu d’un cadre ou de modifier la taille d’une personne.

Mais la nouvelle fonctionnalité Best Take amène les choses à un tout nouveau niveau de sinistre. Lors d’un point de presse, Google a utilisé l’exemple d’une drôle de photo de famille lors d’un manège forain, avec les enfants semblant distraits.

Best Take a été utilisé pour échanger les visages des gens afin de s’assurer que tous les membres du groupe souriaient – ​​cela a été fait en prenant une rafale de photos par le téléphone, puis en permettant aux utilisateurs de remplacer les expressions par la version qu’ils jugeaient appropriée. Fondamentalement, cela transformait tout le monde en sujets effrayants, ressemblant à de la cire.

Le marketing vous fera croire que c’est la clé d’un instantané « parfait », un moyen d’éviter qu’une personne cligne des yeux, soit renfrognée ou au milieu d’une phrase. À cela, je dis que cela va complètement à l’encontre du but d’une photo.

Les photos sur smartphone sont destinées à capturer un moment précis. Certaines de mes images préférées sur lesquelles revenir sont celles où mes amis font une drôle de tête pendant qu’ils parlent, ou celles d’enfants faisant une grimace stupide parce qu’ils ne voulaient clairement pas se conformer à l’atmosphère joyeuse. Ils suscitent la conversation et ne sont certainement pas censés ressembler au genre d’images que vous verriez sur une publicité ou une affiche.

Les outils d’édition et d’amélioration sur smartphones ne sont pas nouveaux. Mais il y a une nette différence entre retoucher l’éclairage d’une photo et changer complètement le visage de quelqu’un, changeant ainsi tout le sens d’une photographie.

C’est aussi un autre outil qui peut être utilisé pour alimenter une faible estime de soi, en particulier chez les jeunes.

Les adolescents disposent déjà de filtres disponibles en un seul clic (parfois étiquetés de manière dégoûtante comme un effet « d’embellissement » sur certains smartphones), il n’augure donc rien de bon que les jeunes enfants aient été présentés comme l’un des principaux cas d’utilisation de l’outil. Enseigner aux jeunes générations que les images capturées sur un smartphone sont destinées à être manipulées pour créer la « meilleure » version non seulement de nous, mais aussi de nos amis et de notre famille, peut être très préjudiciable.

Obtenir la photo « parfaite » sera plus facile que jamais, mais ce n’est pas une bonne chose Google

C’est ennuyeux que ce soit l’un des principaux sujets de discussion des Pixel 8 et 8 Pro. Les caméras arrière des deux téléphones semblent impressionnantes sur le papier, avec un capteur principal de 50 Mp rejoint par un ultra-large de 12 Mp sur le modèle standard et un ultra-large de 48 Mp et un téléobjectif 5x de 48 Mp sur le Pro.

Le nouveau processeur Tensor G3 devrait apporter des améliorations à Real Tone (pour une capture plus précise des tons chair) et Night Sight (pour une superbe prise de vue en basse lumière) étendues aux vidéos. Il dispose d’un excellent appareil photo pour capturer de vraies photos, alors pourquoi avoir besoin d’une fonctionnalité telle que Best Take ?

Certains photographes affirment qu’il n’y a rien de mal à cela, comme beaucoup X (anciennement Twitter) souligné. Les photographes utilisent souvent cette technique dans leur propre travail, en particulier pour les grandes photos de groupe lors des mariages.

Mais la différence est qu’ils sont des professionnels, créant leur propre style artistique (et avec un montage, espérons-le, convenu à l’avance). Affirmer que le même type de processus devrait être appliqué aux photos personnelles a un tout autre sens.

Le discours autour de Best Take s’inscrit sans doute dans une discussion plus large sur le rôle de l’IA aux côtés de l’art et de la société. Plus tôt cette année, l’artiste allemand Boris Eldagsen a remporté les Sony World Photography Awards, mais a suscité un débat lorsqu’il a révélé qu’il avait délibérément saisi une image générée par l’IA pour voir si les juges pouvaient faire la différence entre la réalité et quelque chose généré par ordinateur (via The Gardien).

Même si les utilisateurs de Pixel 8 ne participeront pas nécessairement à des concours artistiques prestigieux avec leurs images, ils peuvent désormais envisager de changer le visage de quelqu’un, la nouvelle norme. En tant que telles, les photos ne seront plus un extrait de l’histoire – elles seront encore une autre imitation bon marché de l’IA.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont disponibles en précommande dès maintenant, avec des prix commençant respectivement à 699 $/699 £ et 999 $/999 £.