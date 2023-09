Google Pixel 8 avec 5 ans de mises à jour serait partout dans Samsung

À l’approche du lancement des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro le 4 octobre, nous passerons beaucoup de temps à parler des spécifications divulguées, des modifications de conception et des prix. Mais il y a un aspect de l’histoire auquel nous accordons le plus d’attention, et c’est celui qui place vraiment Google à un niveau plus élevé que quiconque ne l’imagine actuellement. S’ils annoncent 4 ou 5 ans de mises à jour pour les téléphones Pixel, ils passeront jusqu’à 2 ans au-delà de ce que Samsung fait actuellement.

Voyons où nous en sommes actuellement, puis voyons à quoi pourraient réellement ressembler 5 ans de mises à jour de Google.

À l’heure actuelle, Google propose 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité mensuels sur les téléphones Pixel. Ils ont commencé ce calendrier avec le lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro et l’ont poursuivi jusqu’au récent lancement du Pixel Fold. Avant ce calendrier de mise à jour, ils effectuaient 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et seulement 3 ans de mises à jour de sécurité. Vous pouvez voir le calendrier complet de mise à jour de Pixel ici.

Samsung, quant à lui, effectue 4 mises à jour de version Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Dire ce calendrier à voix haute à côté de celui de Google sans comprendre comment ni quand Google lance les téléphones donne l’impression que Samsung est le roi du nombre de mises à jour du système d’exploitation qu’il envoie. Et regardez, Samsung est toujours le roi des mises à jour dans nos esprits, mais à la fin de la vie d’un téléphone Samsung, il aura la même version d’Android qu’un téléphone Google Pixel haut de gamme lancé à peu près au même moment.

Je sais, les calculs ne correspondent pas. 4 est > 3, n’est-ce pas ? C’est! Bon travail, mon ami. Voici le problème : Samsung lance des téléphones dotés d’une version Android, tandis que Google lance ses meilleurs téléphones avec la dernière version qui vient de sortir. En d’autres termes, la première mise à jour de la version Android envoyée par Samsung ne fait que rattraper les téléphones de Google, puis chacun recevra 3 mises à jour supplémentaires de la version du système d’exploitation, les laissant au même point final.

S’il y a une exception ici, c’est avec la série A de Google qui ne suit pas les versions Pixel haut de gamme en termes de version finale d’Android (en dehors du modèle 4a 5G). Les téléphones de la série A sont généralement lancés au milieu du cycle d’une version Android et doivent ensuite voir une mise à jour vers la nouvelle version, comme le font les téléphones Samsung. La raison en est la décision prise par Google concernant le calendrier de la série A, qui a tendance à avoir lieu chaque année à la fin du printemps. Google devrait vraiment donner plus d’amour à la série A.

Pour montrer de quoi je parle, voici la feuille de calcul la plus simple de tous les temps.

Et c’est maintenant que nous revenons aux Pixel 8 et Pixel 8 Pro puisque vous avez vu cette très longue gamme de versions de mise à jour pour les prochains téléphones de Google qui s’étendent sur deux ans en dehors du nouveau pliable à 2 000 $ lancé par Samsung.

La rumeur la plus récente concernant les mises à jour de la série Pixel 8 suggère que Google va surpasser Samsung en termes de support. Nous ne connaissons pas encore les détails précis de cette idée (c’est pourquoi le 4 octobre est si important), mais vaincre Samsung devrait signifier davantage de mises à jour sur une période plus longue. Nous venons de détailler que Google envoie 3 mises à jour de version Android et 5 ans de correctifs de sécurité, tandis que Samsung envoie 4 versions et 5 ans de mises à jour de sécurité. Devons-nous supposer que Google passe à 5 ans pour les deux ? Au lieu de répondre à cette question, regardez à nouveau la feuille de calcul ci-dessus pour voir comment les mises à jour des versions 4 et 5 d’Android pourraient vraiment pousser Google au niveau supérieur.

Lorsque le Pixel 8 Pro sera lancé en octobre, il disposera d’Android 14 prêt à l’emploi. S’il recevait 4 autres mises à jour de version, cela passerait par Android 18 en 2027. Si nous partons dans 5 ans, eh bien, nous sommes maintenant dans Android 19 et 2028. Parce qu’une fois de plus, Google se lance avec la dernière version d’Android. Samsung ne vend actuellement pas un seul téléphone promis à Android 18 ou Android 19. Le Fold 5 et le Galaxy S23 devraient s’arrêter à Android 17, car ce serait leur 4e mise à jour de version.

Je sais qu’il y en a beaucoup devrait dans cet article, mais le fait est qu’il n’en faudra pas beaucoup à Google pour amener les mises à jour Android à un tout autre niveau s’ils s’engagent à même 4 mises à jour de la version Android sur le Pixel 8. En supposant que ce seul rapport soit correct sur Google allant au-delà Samsung, cet ancien titre de « Roi des mises à jour Android », trouvera enfin une nouvelle maison, probablement là où il aurait toujours dû être.