Google Pixel 7a sera livré avec une double caméra arrière, un écran 90 Hz et une recharge sans fil

L’une des plus grandes plaintes concernant le Google Pixel 6a dévoilé en mai était le manque d’affichage à taux de rafraîchissement élevé, et il semble que le géant de la recherche sur Internet ait noté que les commentaires depuis que de nouvelles informations apparues en ligne révèlent que le Pixel 7a emballera une dalle FullHD+ 90Hz, provenant de Samsung.

Cette révélation vient du développeur Kuba Wojciechowski, qui a également fouillé dans les pilotes de l’appareil photo et a découvert que la configuration de l’appareil photo du Pixel 7a s’appelait le “Pixel 22 milieu de gamme”.

Le Pixel 7a, dont le nom de code est “lynx”, aurait initialement été signalé comme ayant une configuration de caméra arrière comprenant des capteurs GN1, IMX787 et IMX712. Cependant, le capteur GN1 est supprimé du code et il n’y a plus que deux capteurs maintenant, appelés “l10_wide” (IMX787) et “l10_UW” (IMX712). Cela signifie que l’appareil photo principal du Pixel 7a utilisera le capteur IMX787, tandis que l’unité ultra large utilisera le capteur IMX712.

Le Pixel 6a est également livré avec deux caméras arrière, mais l’utilisation d’un meilleur capteur pour la caméra principale (IMX363 contre IMX787) sur le 7a devrait se traduire par de meilleures photos.



Le Pixel 7a proposera également une recharge sans fil, qui n’était pas prise en charge par son prédécesseur. Cependant, sa vitesse de charge sera limitée à seulement 5W.

Le Pixel 5a avait une prise casque 3,5 mm, qui a été retirée du 6a, il reste donc à voir si Google le ramènera ou non avec le 7a.

