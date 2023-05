Google Pixel 7a pour examen

Maintenant que le Google Pixel 7a est disponible à l’achat, nous avons une unité de vente au détail dans la maison pour rejoindre notre file d’attente d’examens. Nous avons déjà géré le dernier midranger de Google, il s’agira donc plutôt d’un déballage rapide alors que nous commençons l’examen complet du 7a.

Le téléphone est livré avec un adaptateur USB-C vers USB-A et un câble USB-C. Nous avons également testé le chargeur officiel de 30 W de Google avec le Pixel 7a. Si vous achetez le téléphone avant le 22 mai, vous recevrez gratuitement un Pixel Buds A-Series gratuit ou le Pixel Buds Pro à 219 € pour 110 €.









Déballage du Google Pixel 7a

Nous avons le Pixel 7a couleur mer, mais il y a aussi le corail flashy ainsi que les versions noir et blanc plus discrètes. Il s’agit d’un téléphone Pixel typique de l’avant avec des cadres épais autour de l’écran et une très légère courbe, similaire au Pixel 7.

Cependant, alors que le Pixel 7 a un écran légèrement plus grand de 6,3 pouces, le Pixel 7a a un panneau de 6,1 pouces. Sinon, il s’agit d’un panneau 1080p similaire avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’affichage est agréable et percutant. Il arrive préréglé à 60 Hz et vous voudrez peut-être le changer à 90 Hz pour profiter d’une expérience beaucoup plus fluide.

L’une des principales différences entre le Pixel 7a et le 7 est le panneau arrière en plastique du 7a. Ce n’est pas une différence notable dans l’apparence, la sensation ou le poids, bien qu’il se raye probablement plus facilement.

Les caméras sont également un peu différentes. Il s’agit toujours d’une configuration large et ultra large, mais le Pixel 7 a des capteurs plus grands sur les deux ouvertures légèrement plus larges.

Restez à l’écoute pour notre examen Pixel 7a!