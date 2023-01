Google Pixel 7a fuit dans une vidéo pratique floue, taux de rafraîchissement de 90 Hz confirmé

Selon une récente feuille de route de lancement de smartphone Google divulguée, le Pixel 7a devrait devenir officiel “vers avril ou mai” – très probablement l’annonce aura lieu lors de la conférence annuelle des développeurs de la société appelée I/O, qui se déroule en mai.

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons, de plus en plus de fuites de l’appareil commencent à apparaître – y compris celle d’aujourd’hui, qui est une vidéo pratique floue apparemment originaire du Vietnam. Nous basons cette hypothèse sur le fait que l’unité représentée a sa langue définie sur le vietnamien. Regardez par vous-même, mais gardez à l’esprit que le flou est réel :

Des rendus officiels du Pixel 7a ont été publiés en novembre dernier, représentant un appareil qui emprunte beaucoup dans le département de conception du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro – comme il se doit, étant donné qu’ils partagent la plupart de leurs noms. L’avant, cependant, est l’endroit où vous pouvez dire que c’est le moins cher du groupe. Ces lunettes sont plutôt choquantes.

L’unité qui est manipulée dans cette vidéo a un écran de 90 Hz, comme en témoigne la bascule affichée dans les paramètres, et il existe également une prise en charge double SIM. C’est à peu près tout ce que nous pouvons dire de cette fuite. Selon les rumeurs passées, le Pixel 7a aura un écran FHD +, deux caméras arrière, une prise en charge de la charge sans fil (plafonnée à 5 W cependant) et un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

