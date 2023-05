Google Pixel 7A contre Samsung Galaxy A54 5G : caractéristiques comparées

Le Pixel 6A de Google était l’un de nos téléphones économiques préférés de l’année dernière, remportant un prix CNET Editors ‘Choice pour sa combinaison d’un bon appareil photo, de performances solides et d’un prix raisonnable. Le Pixel 7A nouvellement dévoilé vise à pousser plus loin cette formule gagnante, avec le dernier processeur Google Tensor G2, des caméras améliorées et un design élégant et rafraîchi. Mais Samsung va dur sur ses offres budgétaires avec son Galaxy A54 5G offrant de bonnes performances globales, une configuration de triple caméra arrière et un prix extrêmement raisonnable. Alors, comment ces deux se comparent-ils?

Sur le prix, Samsung remporte la victoire. Le Galaxy A54 5G a été lancé en mars à 449 $ mais est disponible sur Best Buy et Amazon pour seulement 375 $, débloqué. Le Pixel 7A coûte 499 $, ce qui est beaucoup plus que l’A54, mais nous nous attendons à ce que les offres et les remises fassent baisser ce prix au cours des prochains mois. Vous pouvez acheter son prédécesseur, le Pixel 6A, pour seulement 320 $ sur Amazon, par exemple. C’est une grosse économie par rapport à son prix demandé initial de 499 $.

Vous pouvez voir la répartition complète des spécifications de base dans le tableau ci-dessous, mais il n’y a pas un monde de différence entre les téléphones. L’écran de 6,4 pouces de l’A54 est un peu plus grand que l’écran de 6,1 pouces du Pixel 7A, la batterie de 5 000 mAh de l’A54 est un peu plus volumineuse que celle de 4 385 mAh du Pixel 7A et l’appareil photo principal de l’A54 capture des photos avec 50 mégapixels de résolution — une touche sous les 64 mégapixels du Pixel 7A.

Les deux téléphones ont une connectivité 5G, tous deux ont 128 Go de stockage comme base et permettent tous deux le déverrouillage du visage et des empreintes digitales. Ils ont également un indice de protection IP67 pour la résistance à l’eau. Les différences qui comptent vraiment se résument aux performances du processeur et de l’appareil photo, que nous mettrons tous deux à l’épreuve dans les critiques complètes.