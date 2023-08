Google Pixel 7A : 3 mois plus tard, c’est toujours un excellent choix abordable

Lorsque j’ai passé en revue le Pixel 7A en mai, je l’ai félicité pour son design élégant, ses superbes appareils photo et sa ressemblance avec le Pixel 7 plus cher. Revisiter le téléphone trois mois plus tard n’a fait que renforcer ces impressions – tout en réitérant d’autres avantages et inconvénients à propos du appareil.

Google a de solides antécédents en matière de mise à jour du logiciel sur ses téléphones Pixel des années après leur sortie avec de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités, ce qui permet à ses appareils de rester frais. Et il devrait en être de même pour le Pixel 7A. Mais comme nous ne sommes probablement qu’à quelques mois de l’annonce par Google de sa gamme Pixel 8, la grande question est de savoir si cela vaut la peine d’acheter le Pixel 7A maintenant ou si vous devez attendre le Pixel 8.

En savoir plus: Pixel 8 : toutes les rumeurs majeures sur le prochain téléphone de Google

Bien que nous ne sachions pas à quoi nous attendre du téléphone de nouvelle génération de Google, la réponse dépendra en grande partie du prix du Pixel 8 et de la présence ou non de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Google annonce généralement sa prochaine ligne Pixel en octobre et pourrait réduire considérablement la série Pixel 7 en amont, ce qui pourrait en faire un meilleur achat que le 7A.

Je recommande généralement d’attendre que Google organise son prochain lancement de produit majeur avant de prendre une décision d’achat. Mais si vous avez besoin d’un nouveau téléphone Android maintenant et que vous regardez le Pixel 7A, soyez assuré que vous obtiendrez un excellent appareil photo et des fonctionnalités logicielles utiles dans un package qui convient parfaitement : ni trop gros ni trop petit.

L’écran est juste de la bonne taille, mais trop faible

L’écran du Pixel 7A semble parfois trop sombre, surtout à l’extérieur. James Martin/Crumpe

La taille de 6,1 pouces du Pixel 7A ressemble à l’équilibre parfait entre portabilité et espace. Il est assez grand pour lire confortablement les actualités, passer des appels vidéo et faire défiler les réseaux sociaux, mais je ne me sens pas comme un fardeau lorsque je le tiens.

Samsung réussit mieux à intégrer un écran géant dans un design compact. Prenez le Galaxy S23 comme exemple qui a le même écran de taille mais qui semble plus petit à tenir – bien qu’à 800 $, il soit nettement plus cher que le Pixel 7A.

Bien que j’apprécie la taille du Pixel 7A, l’écran semble trop sombre à l’extérieur. Lorsque j’utilisais le Pixel 7A à l’extérieur, même par temps couvert, je devais augmenter la luminosité de l’écran jusqu’au bout pour le voir confortablement. Le Galaxy A54 5G à 449 $ a un écran de 6,4 pouces qui peut devenir plus lumineux que le Pixel 7A, mais il convient de noter que mon collègue Andrew Lanxon a trouvé le téléphone Samsung moins favorable que les téléphones Pixel de Google à bien d’autres égards.

Trois mois plus tard, j’apprécie toujours le design net du Pixel 7A. Je l’ai courageusement utilisé sans étui, et le modèle blanc « neige » est resté étonnamment propre. Après des années d’expérimentation avec le langage de conception du Pixel, je pense que Google a enfin trouvé le bon look pour ses téléphones. Google a présenté l’esthétique actuelle du Pixel, qui est élégante et minimaliste mais attire l’attention sur l’appareil photo, avec le Pixel 6, et j’espère que cela restera dans cette direction.

La durée de vie de la batterie est correcte

Le Pixel 7A de Google est définitivement un téléphone qui doit être rechargé pendant la nuit. James Martin/Crumpe

La durée de vie de la batterie du Pixel 7A est adéquate mais pas remarquable, bien qu’elle soit à peu près à égalité avec la série Galaxy S23 plus chère. Sur une charge complète, le Pixel 7A a pu me faire passer une journée complète avec un peu de répit le soir. Lors d’une journée de travail type, qui consiste pour moi à débrancher mon téléphone de son chargeur vers 8h ou 8h30 et à me coucher entre 23h et 23h30, le Pixel 7A avait 46 à 56% de sa batterie laissée par le fois que j’ai éteint les lumières.

C’est suffisant pour que je me sente à l’aise si je sortais après le travail et que je n’avais pas le temps de brancher mon téléphone à mon bureau. Mais comme la plupart des téléphones, vous ne voudriez pas oublier de le recharger pendant la nuit.

Le Pixel 7A a également obtenu de meilleurs résultats que toute la gamme Galaxy S23 lors du test de batterie de trois heures de CNET, qui consiste à diffuser en continu la même vidéo sur YouTube et à mesurer le niveau de la batterie à chaque heure. Le Pixel 7A avait 85% de sa batterie après la troisième heure, tandis que le Galaxy S23 en avait 81%, le S23 Plus en avait 84% et le S23 Ultra en avait 82%.

Regarde ça: Examen du Pixel 7A : un pas en avant pour le téléphone économique de Google 07:15

Cela peut sembler impressionnant pour un téléphone tellement moins cher que la gamme phare de Samsung. Mais il y a quelques mises en garde importantes à considérer. Les téléphones de Samsung ont des écrans plus lumineux avec des taux de rafraîchissement plus élevés que le Pixel 7A.

Le téléphone de Google s’est également comporté légèrement moins bien que le Galaxy S23 Plus et Ultra, et à peu près le même que le Galaxy S23, lors d’un test de batterie séparé destiné à simuler une utilisation dans le monde réel. Après ce test de 45 minutes, qui consiste à jouer à des jeux, à diffuser des vidéos, à naviguer sur les réseaux sociaux et à passer un appel vidéo pendant 10 minutes, le Pixel 7A avait encore 92 % de sa batterie. Le Galaxy S23 avait 91%, tandis que le modèle Plus avait 95% et l’Ultra avait 94%.

Tout compte fait, le Pixel 7A a une autonomie de batterie à peu près moyenne, ce qui correspond plus ou moins à mes conclusions lorsque je l’ai examiné en mai.

L’appareil photo prend de superbes photos pour le prix

Le Pixel 7A dispose de deux caméras arrière logées dans une barre de caméra distinctive qui s’étend ensuite sur toute la largeur du téléphone. James Martin/Crumpe

L’appareil photo principal de 64 mégapixels du Pixel 7A prend des photos nettes et colorées, comme je l’ai noté dans mon avis initial. Il y a aussi un appareil photo ultra large de 13 mégapixels pour capturer des photos à partir d’un champ de vision plus large.

Cela ne se compare pas à l’appareil photo que vous obtiendriez sur un téléphone haut de gamme comme le Pixel 7 Pro ou le Galaxy S23 Ultra, et cela ne devrait pas être le cas car ces téléphones sont nettement plus chers. Mais les photos du Pixel 7A incluaient toujours une quantité impressionnante de détails et de contrastes. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez même repérer des grains de sel sur les piments shishito.

Une photo de piments shishito prise avec le Pixel 7A. Lisa Eadicicco/Crumpe

Et sur la photo ci-dessous, les ombres visibles dans les pétales de fleurs font vraiment ressortir l’image.

Photo d’un vase de fleurs prise avec le Pixel 7A. Lisa Eadicicco/Crumpe

Pourtant, le Pixel 7A a eu du mal avec la netteté et la clarté lors de la photographie de groupes de personnes dans un environnement intérieur sombre. Jetez un oeil à la photo ci-dessous, qui a été prise à Barcade à New York. L’enseigne lumineuse au néon et le logo des Tortues Ninja sur l’écran d’une borne d’arcade sont d’une netteté impressionnante, mais toutes les personnes présentes sur la scène semblent floues.

Une photo prise à l’intérieur du bar Barcade prise sur le Pixel 7A. Lisa Eadicicco/Crumpe

Les mises à jour logicielles apportent de nouvelles fonctionnalités

Le Pixel 7A fonctionne sous Android 13. James Martin/Crumpe

J’en suis venu à apprécier la tendance de Google à publier de nouvelles fonctionnalités pour ses téléphones Pixel au fil du temps. Google appelle ces mises à jour Feature Drops, et le Pixel 7A (ainsi que les autres téléphones de Google) en a reçu une en juin, environ un mois après son lancement. La mise à jour a apporté de nouveaux fonds d’écran cinématiques et sur le thème des emoji, la possibilité d’utiliser les fonctions de sécurité via l’assistant Google, le partage de position en temps réel avec les contacts d’urgence et une nouvelle fonction de minuterie pour l’application appareil photo qui vous permet de démarrer un compte à rebours en levant votre paume. . L’application Recorder a également reçu quelques mises à jour, notamment la prise en charge de l’exportation de transcriptions vers Google Drive et la possibilité de créer des clips vidéo étiquetés par le haut-parleur.

Heureusement, je n’ai eu à utiliser aucune des fonctions de sécurité, bien qu’il soit agréable de voir Google étendre ces capacités. La nouvelle option de fond d’écran cinématographique, qui applique un effet à vos photos qui met l’accent sur le sujet au premier plan, est amusante à jouer. Cependant, j’ai remarqué qu’il recadrait parfois les sujets de trop près. Cela a transformé un selfie de mon mari et moi à Séoul en une photo en gros plan de son visage.

Ces fonctionnalités n’ont pas autant d’impact que ce à quoi vous pourriez vous attendre d’une mise à jour complète d’Android, ou même des mises à niveau One UI de Samsung pour ses téléphones Galaxy. Mais cela montre que Google réfléchit à la façon de garder ses téléphones frais et pertinents au fil du temps. J’espère voir encore plus à cet égard à mesure que les processeurs Tensor internes de Google deviennent plus avancés.

Lorsque Google a annoncé sa puce Tensor en 2021 avec la série Pixel 6, il a expliqué comment le processeur améliorerait les fonctionnalités reposant sur l’apprentissage automatique. Cela inclut des tâches telles que l’édition de photos et des fonctionnalités vocales telles que la traduction et la dictée. Continuer à ajouter de nouvelles fonctionnalités comme celle-ci au fil du temps serait un autre moyen pour Google de respecter cet engagement.

Vaut-il la peine d’acheter le Pixel 7A maintenant ?

Cette réponse dépend de quelques éléments. Tout d’abord, cela vaut peut-être la peine d’attendre de voir ce que Google a en réserve pour le Pixel 8. Cette réponse dépend entièrement du Pixel 8. Google annonce généralement de nouveaux téléphones Pixel à l’automne, et le nouveau modèle aura probablement un nouveau processeur Tensor, certaines mises à niveau de l’appareil photo et un écran plus grand que le Pixel 7A.

Cependant, l’écart entre les téléphones de la série A de Google et les produits phares standard se réduit, comme l’a prouvé le Pixel 7A. On a l’impression que Google cible le même public avec son Pixel 7A et ses pixels standard non Pro : les acheteurs qui veulent un téléphone Android abordable avec un excellent appareil photo. Si le Pixel 8 finit par être une mise à jour itérative du Pixel 7, le Pixel 7A moins cher pourrait finir par être le meilleur choix.

Si vous avez besoin d’un téléphone en ce moment, le Pixel 7 est également actuellement en vente pour 449 $ ce qui en fait à peu près le même prix que le Pixel 7A qui est réduit à 444 $. Le Pixel 7 a un écran plus grand et un appareil photo plus avancé (même si, à vrai dire, je n’ai pas vu beaucoup de différence entre les photos prises sur le Pixel 7 et le 7A). Il est possible que Google élimine l’inventaire du Pixel 7 avant le Pixel 8, mais nous devrons attendre pour en être sûr.