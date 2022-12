Google Pixel 7 vs Samsung Galaxy S22 : lequel a une autonomie de batterie plus longue ?

Lors de l’achat d’un nouveau téléphone, la durée de vie de la batterie est l’un des aspects les plus importants à prendre en compte. Après tout, vous ne voulez pas être coincé à chercher un chargeur en rentrant du bureau ou en dînant avec des amis. Si vous essayez de choisir entre les 800 $ (769 £, 1 249 AU$) Galaxy S22 ou les 599 $ (599 £, 999 AU$) GooglePixel 7 et la durée de vie de la batterie est un facteur décisif majeur, le téléphone de Google est probablement le meilleur choix.

J’ai testé la durée de vie de la batterie sur les deux téléphones de trois manières. Dans un test, j’ai utilisé chaque téléphone pendant 45 minutes pour voir combien la batterie se déchargerait lors de tâches quotidiennes telles que passer un appel vidéo, jouer à des jeux, naviguer sur les réseaux sociaux et diffuser une vidéo. Pour le deuxième test, j’ai diffusé une vidéo sur YouTube pendant trois heures avec la luminosité réglée sur 100 % et j’ai vérifié les pourcentages de batterie à une, deux et trois heures. J’ai effectué ce test trois fois sur les deux téléphones et j’ai calculé la moyenne, qui est le nombre que vous verrez dans le tableau ci-dessous.

Et troisièmement, j’ai utilisé chaque appareil comme mon téléphone habituel pendant une journée et j’ai mesuré la quantité de batterie restante à l’heure du déjeuner, à la fin de la journée de travail et avant de me coucher. Cela s’ajoute aux tests anecdotiques que j’ai effectués lors de l’examen de ces deux téléphones au lancement, ce qui impliquait de les utiliser comme téléphone principal pendant plusieurs jours consécutifs.

Pour les deux téléphones, j’ai laissé le paramètre de taux de rafraîchissement adaptatif activé et désactivé l’affichage permanent. Lors du test de 45 minutes et en utilisation quotidienne, j’ai réglé la luminosité de l’écran à 50% sur les deux appareils. J’ai également reproduit les mêmes modèles d’utilisation généraux entre les deux appareils lorsque je les utilisais comme téléphone principal. Cela comprenait la vérification sporadique des notifications, des médias sociaux et des e-mails tout au long de la journée, la connexion d’une smartwatch à chaque téléphone via Bluetooth et la réalisation de brefs appels téléphoniques. La seule différence majeure est que j’ai utilisé le Pixel 7 un jour où je me rendais au bureau, alors que j’étais à la maison la majeure partie de la journée lorsque je suis passé au Galaxie S22.

Résultats des tests de batterie du Pixel 7 par rapport au Galaxy S22

Le Pixel 7 a battu le Galaxy S22 dans tous ces scénarios. Cependant, il est important de se rappeler que la durée de vie de la batterie variera toujours en fonction de divers facteurs, notamment la façon dont vous utilisez l’appareil et les paramètres activés. Gardez également à l’esprit que chaque appareil a ses propres avantages et inconvénients, et ces différences peuvent être très importantes en ce qui concerne la durée de vie de la batterie et votre expérience globale. Par exemple, l’écran du Galaxy S22 semblait nettement plus lumineux que celui du Pixel 7 d’après mon expérience, ce qui signifie que vous n’aurez probablement pas à le régler à 50 % et que vous pourrez donc économiser de la batterie.

essai de 45 minutes Batterie % après 45 minutes Baisse en pourcentage GooglePixel 7 94% 6% Galaxy S22 89% 11%

Test de diffusion YouTube Heure 1 Heure 2 Heure 3 GooglePixel 7 95% 88% 81% Galaxy S22 91% 81% 71%

Test d’utilisation quotidien À 13:00 À 18 heures A 23h GooglePixel 7 89% 77% 68% Galaxy S22 87% 71% 52%

Spécifications et conseils sur la batterie du Pixel 7 et du Galaxy S22

Le Pixel 7 a une capacité typique estimée à 4 355 mAh, tandis que celle du Galaxy S22 est de 3 700 mAh. Ces chiffres font référence à la capacité de la batterie que chaque appareil est censé fournir sur la base des tests respectifs de Google et de Samsung. Le Galaxy S22 prend en charge des vitesses de charge de 25 watts, tandis que le Pixel 7 peut charger jusqu’à 20 watts lors de l’utilisation du chargeur 30 watts de Google. Aucun des deux téléphones n’est livré avec un chargeur dans la boîte, ce qui signifie que vous devrez acheter un adaptateur secteur séparément.

La capacité typique du Pixel 7 est supérieure à celle du S22, mais cela seul ne raconte pas toute l’histoire. Des facteurs tels que la taille et la luminosité de l’écran ainsi que l’efficacité énergétique du processeur et du logiciel jouent tous un rôle dans la durée de vie de la batterie. La façon dont vous utilisez votre appareil aura également un impact. C’est pourquoi nous essayons de refléter l’utilisation aussi étroitement que possible entre les appareils lorsque nous comparons l’autonomie de la batterie.

Le Pixel 7 et le Galaxy S22 incluent chacun un type de mode d’économie d’énergie. Il s’appelle Battery Saver sur le Pixel 7, et vous pouvez y accéder en ouvrant le menu des paramètres, en appuyant sur Battery et en choisissant Battery Saver. Sur le Galaxy S22, ouvrez les paramètres, appuyez sur Batterie et entretien de l’appareil, puis appuyez sur l’option Batterie. À partir de là, vous devriez voir une option pour activer le mode d’économie d’énergie.

Vous pouvez également prendre certaines mesures pour prolonger la durée de vie de la batterie sur la plupart des téléphones, telles que la désactivation de l’actualisation de l’application en arrière-plan, la réduction de la luminosité de l’écran, l’utilisation du mode sombre et la désactivation de l’affichage permanent.



Pour plus d’astuces et de conseils, consultez le téléphones les plus attendus de 2023, paramètres que vous devez modifier sur votre téléphone Pixel et tout savoir sur l’achat d’une smartwatch.