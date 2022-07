Google Pixel 7 : tout ce que vous devez savoir

2021 a été une grande année pour les smartphones Pixel de Google car elle a vu les chipsets passer de Qualcomm Snapdragon aux propres puces Tensor de Google, avec une refonte radicale.

Alors, qu’est-ce que 2022 apportera au monde de Pixel ? Nous rassemblons toutes les nouvelles et rumeurs entourant les nouveaux appareils, ainsi que quelques choses que nous aimerions voir lorsque le Pixel 7 arrivera.

Quelle est la date de sortie du Google Pixel 7 ?

Google a officiellement confirmé les entrants Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors du discours d’ouverture de sa conférence des développeurs d’E / S 2022 le 11 mai, promettant que les deux “arriveront cet automne” et montrant quelques images officielles.

Au cours des dernières générations, Google a opté pour une version d’octobre pour les principaux appareils Pixel, les versions moins chères apparaissant l’été suivant – comme nous l’avons vu avec la série Pixel 6 de l’année dernière et le Pixel 6a de cet été.

Donc, si Google s’en tient à ce modèle, vous devriez vous attendre à ce que les nouveaux combinés Pixel 7 fassent leurs débuts en Octobre 2022 aux côtés du nouveau logiciel Android 13.

C’est exactement ce qui fuit Jon Prosser a préditajoutant que les 7 et 7 Pro seront lancés aux côtés de la Pixel Watch.

Combien coûtera le Google Pixel 7 ?

Pour avoir une idée de l’argent dont vous aurez besoin pour acheter les derniers appareils Google à leur arrivée, voici comment les dernières générations ont été tarifées.

Google Pixel 6 : 599 £/599 $

Google Pixel 6 Pro : 849 £/899 $

Google Pixel 5 : 599 £/699 $

Google Pixel 4 : 669 £/799 $

Google Pixel 4XL : 829 £/899 $

Comme vous pouvez le voir, le prix du Pixel standard semble s’être stabilisé autour de la barre des 599 £ / 599 $, tandis que le niveau Pro introduit en 2021 pousse les choses un peu plus haut. Nous nous attendrions à voir Google s’en tenir à ces prix à l’avenir, bien que les pénuries mondiales de puces et l’augmentation des coûts de fabrication causées par Covid pourraient les voir grimper lorsque les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront lancés. Heureusement non.

Quelles sont les spécifications et fonctionnalités du Pixel 7 ?

De toute évidence, avec la sortie du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro encore relativement récente, il y a peu de nouvelles solides sur ce que vous pouvez vous attendre à voir chez leurs successeurs, mais les détails commencent lentement à se répandre – certains officiellement de Google.

Concevoir

Avec les Pixel 6 et 6 Pro, Google a introduit un tout nouveau langage de conception pour ses smartphones. Fini le châssis en plastique et l’esthétique plus générique du Pixel 5, remplacés par une construction haut de gamme et un look audacieux qui comportait une bande surélevée à l’arrière qui servait de boîtier pour les caméras.

La société a fait une chute surprise de quelques images Pixel 7 à I/O 2022, et sur la base de celles-ci, elle n’essaie pas de réinventer la roue avec la gamme Pixel 7. La plupart des fabricants aiment conserver une esthétique cohérente sur plusieurs générations, les iPhones d’Apple en étant l’exemple le plus évident.

Sans surprise, les deux téléphones présentent un design similaire, mais avec un module de caméra légèrement modifié qui s’enroule désormais directement dans le cadre du téléphone et met en évidence les capteurs individuels de manière plus visible.

Un rapport de CarHP ajoute que le Pixel 7 standard mesurera 155,6 x 73,1 x 8,7 mm, ce qui le rend légèrement plus petit dans toutes les dimensions – un changement bienvenu par rapport au gros Pixel 6.

Selon OnLeaks avec l’aide de SmartPrix, les dimensions approximatives du 7 Pro de 163 x 76,6 x 8,7 mm le rendent assez proche de celui du 6 Pro, bien que légèrement plus fin.

Nous avons eu plus de regards sur les deux téléphones grâce à une série de prototypes de production qui sont apparus sur eBay et Facebook Marketplace.

Quelques utilisateurs de Reddit ont raconté avoir découvert ou même acheté les prototypes de téléphones, qui ont depuis cessé de fonctionner pour la plupart – probablement parce que Google identifie les téléphones et les éteint à distance.

Aucune des publications ne révèle beaucoup de choses que nous ne savions pas déjà sur les téléphones, mais donnez-vous un aperçu des combinés sous différents angles et sous une forme moins soignée que les supports marketing immaculés.

Affiche

Les Pixel 6 et 6 Pro actuels disposent respectivement d’écrans AMOLED 6,4 pouces et AMOLED 6,71 LTPO. Les deux prennent en charge HDR10 +, mais la version Pro est livrée avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution plus élevée que ses frères plus économiques.

Le rapport d’OnLeaks prédit que le 7 pourrait réduire la taille de l’écran jusqu’à 6,2 pouces, tandis que le 7 Pro restera le même ou passera légèrement à 6,8 pouces. Nous ne nous attendons pas à voir trop d’autres changements d’affichage.

Expert de l’industrie de l’affichage Ross Young rapporte quelque chose de similaire: une chute à un écran de 6,3 pouces pour le 7, le Pro restant à la même taille de 6,7 pouces. Il ajoute que le Pro utilisera au moins à nouveau la technologie LTPO AMOLED à 120 Hz, mais ne précise pas si nous verrons ou non ce ruissellement vers le 7 normal.

Cela semble peu probable, cependant. 9to5Google a fouillé dans du code de projet Open Source Android et a trouvé des pilotes d’affichage destinés aux nouveaux modèles Pixel.

Ils révèlent que le Pixel 7 comportera un écran 1080 x 2400 jusqu’à 90 Hz, tandis que le Pixel 7 Pro aura un écran 1440 x 3120 à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce sont exactement les mêmes spécifications que les modèles de la série 6, et le code suggère même que Google utilisera exactement les mêmes panneaux Samsung. Ne vous attendez donc pas à un changement d’année en année des écrans, à l’exception de l’écran du 7 qui devient un peu plus petit.

Des fuites ultérieures suggèrent que le 7 Pro pourrait bénéficier d’une mise à niveau un peu plus importante que cela, mais pas beaucoup. L’examen du code révèle la possibilité d’augmenter la luminosité maximale un peu plus haut que ce que le 6 Pro pourrait gérer – bien que seulement 200 nits supplémentaires en mode haute luminosité. Ce n’est pas un changeur de jeu, mais c’est une légère mise à niveau qui fera une différence dans l’utilisation à l’extérieur.

Puces Google Tensor de deuxième génération

L’un des principaux sujets de discussion avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro était l’utilisation par Google de ses puces Tensor propriétaires. Tout comme Apple et Samsung, qui utilisent leurs puces de la série A et Exynos dans leurs produits phares (bien que dans certains territoires, Samsung utilise toujours des puces Qualcomm Snapdragon), Google a franchi une étape importante dans le contrôle de la conception et de la production des processeurs équipant ses appareils. .

Samsung a fabriqué le Tensor original et serait déjà prêt à produire en masse le Tensor 2 en utilisant un processus de 4 nm.

Cependant, nous n’obtiendrons peut-être pas un sérieux saut de performances – ou du moins pas du CPU. Sur la base des bootlogs d’un prototype de Pixel 7 Pro maçonné, le groupe Google News Telegram a réussi à extraire une information clé : la puce utilise des cœurs Cortex-A55.

Cela compte à plusieurs égards. Premièrement, ce sont les mêmes cœurs d’efficacité utilisés par la première puce Tensor, donc apparemment ils n’ont pas été mis à niveau. Plus important encore, l’A55 est basé sur l’architecture Armv8, et non sur la plus récente Armv9 utilisée dans les puces Snapdragon 8 Gen 1 et MediaTek Dimensity 9000. Les deux architectures ne peuvent pas coexister sur la même puce, donc si les cœurs A55 sont utilisés, cela signifie que l’ensemble du processeur est limité à l’ancienne architecture. Et comme Google a principalement utilisé les derniers cœurs Armv8, cela signifie qu’il ne peut pas non plus mettre à niveau à partir des cœurs principaux Cortex-X1. En dehors de l’ajustement des vitesses d’horloge, la seule mise à niveau du processeur disponible pour Google est le petit saut de ses deux cœurs de performance Cortex-A76 au Cortex-A78 légèrement amélioré.

Cela signifie que le Tensor 2 n’aura probablement que des améliorations marginales du processeur par rapport à la première génération, le cas échéant. Cela laisse encore à Google la possibilité d’améliorer les performances du GPU, sans parler de l’apprentissage automatique – l’objectif clair de l’entreprise avec le premier Tensor. Nous nous attendons donc toujours à voir quelques mises à niveau, elles ne concerneront tout simplement pas les performances de calcul brutes.

9to5Google a repéré le nom de code “Cloudripper” qui est lié à un numéro de modèle GS201 qui pourrait représenter le nouveau silicium. Le même site a depuis trouvé plus de détails, avec plus de noms de code – Cheetah, Panther et Serdaigle – liés à un modem Samsung, probablement le Exynos Modem 5300, qui sera vraisemblablement utilisé avec la nouvelle puce Tensor.

9to5Google rapporte que Cheetah et Panther font référence aux Pixel 7 et 7 Pro, avec de nouveaux noms de code de gros chats – après que les oiseaux et les poissons aient été utilisés pour les générations précédentes. On pense que le troisième nom de code – Serdaigle – est plus qu’une simple référence à Harry Potter. Il s’agit potentiellement d’un mélange du nom de code “Raven” du Pixel 6 Pro avec le thème de la griffe féline du nouveau matériel, faisant peut-être référence à un appareil de test qui utilise la nouvelle puce Tensor 2 à l’intérieur du matériel Pixel 6 Pro.

D’autre part, le rapport 9to5Google sur les pilotes d’affichage mentionnés ci-dessus aussi a mis au point un troisième appareil, et certains commencent à spéculer sur le fait que celui-ci – nommé « G10 » dans les pilotes – pourrait en fait être un troisième modèle Pixel 7, peut-être un Pixel 7 Ultra, ou plus probablement le Pixel 7a de l’année prochaine. Aucune spécification n’a été divulguée à propos d’un tel téléphone, et Google n’en a pas taquiné une lorsqu’il a révélé la série 7.

Il n’y a pas encore de référence qui a été repérée pour aucun de ces appareils, donc nous ne savons pas comment les 2nd gen se comparera à leurs prédécesseurs, mais nous nous attendrions à ce que Google travaille sur l’amélioration des performances ainsi que sur l’efficacité énergétique, comme toute itération de processeurs.

Appareils photo

Grâce aux images officielles, nous savons que Google conserve la même configuration de caméra large pour la série 7, avec une double caméra arrière sur le Pixel 7 et une triple sur le Pixel 7 Pro.

Le développeur et le leaker Kuba Wojciechowski a décidé de creuser un peu plus, en plongeant dans le code de Google pour faire correspondre les identifiants des capteurs de composants et déterminer certaines spécifications de l’appareil photo.

Il a découvert que les 7 et 7 Pro utiliseront tous les deux le même capteur de caméra principal (Samsung GN1) et le même capteur ultra large (Sony IMX381) qu’auparavant, vous ne devez donc pas vous attendre à des mises à jour matérielles majeures.

Le 7 Pro obtiendra cependant un téléobjectif modifié, avec un passage au capteur GM1 de Samsung (du précédent IMX586), et les deux téléphones utiliseront désormais le même capteur selfie : un autre Samsung, le 11Mp 3J1.

Ce changement de selfie corrobore les preuves précédentes d’une mise à niveau de selfie pour les téléphones. Le code trouvé par 9to5Google semble révéler que les deux téléphones Pixel 7 pourront enregistrer des vidéos selfie à une résolution 4K, ce dont le 3J1 est capable. C’est quelque chose que le 6 Pro pourrait déjà faire, mais pas le 6 — cela pourrait donc signifier que le 7 correspondra à son grand frère sur le tournage de face.

Bien sûr, avec Google, le matériel de la caméra est sans doute moins important que le logiciel (et la puce Tensor qui l’exécute), alors ne prenez pas tout cela pour dire que les caméras arrière des téléphones ne s’amélioreront pas – mais cela ressemble à Google s’appuiera sur des astuces logicielles pour tirer le meilleur parti des mêmes capteurs.

Il y a une autre curiosité : Wojciechowski a découvert les spécifications d’un troisième téléphone, nom de code Lynx, qui a des spécifications légèrement différentes. Il utilise le même capteur principal GN1, mais associé à l’IMX787 et à l’IMX712 non annoncé à l’avant. Le bailleur prédit qu’il s’agit simplement d’un dispositif de test interne pour les nouveaux capteurs d’appareil photo, mais cela pourrait être considéré comme un autre élément de preuve pour un potentiel Pixel 7 Ultra.

Nous savons également que Google travaille sur la conception d’une caméra selfie sous-écran. La société a déposé au moins deux brevets à ce jour, dont le plus récent que nous avons inclus ici. Découvert par Lets Go Digital, il montre globalement le même type de technologie que nous avons vu utilisé pour des appareils photo similaires comme le ZTE Axon 30 5G et le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Nous ne nous attendons pas à ce que Google utilise cette technologie dans la série Pixel 7, et il est plus probable qu’elle soit vue dans la rumeur Pixel Fold ou dans les futurs téléphones comme le Pixel 8 et au-delà.

Ce que nous aimerions voir dans le Google Pixel 7

Avec si peu de connaissances sur le Pixel 7, nous pouvons saisir cette occasion pour apporter nos bols de mendicité à Google et demander un peu plus que ce que nous avons reçu avec le Pixel 6.

L’un des principaux raffinements que nous aimerions voir est une réduction de l’encombrement du Pixel 6. À 207 g, c’est une bête lourde, donc une réduction du poids rendrait l’expérience plus agréable pour l’utilisateur.

Dans notre revue Google Pixel 6, nous avons trouvé que la durée de vie de la batterie était très bonne, le seul véritable inconvénient étant les capacités de charge lentes de 30 W, qui en fait atteignent rarement ces vitesses. Cela pourrait être lié au type de vitesse que l’on trouve souvent dans les appareils chinois à tous les niveaux, qui peuvent voir une recharge de 0 à 100 % en moins de 30 minutes.

Les Pixel 6 et 6 Pro ont marqué une excellente réinterprétation d’un pur smartphone Google, nous sommes donc ravis de voir ce qui se passera lorsque les nouvelles versions débarqueront en 2022. Nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles nouvelles seront disponibles, alors N’oubliez pas de vérifier régulièrement. Jusque-là, vous pouvez lire notre tour d’horizon des meilleurs nouveaux téléphones à venir en 2022.