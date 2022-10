Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont maintenant disponibles

Google a annoncé jeudi dernier les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro et les expéditions et les ventes ouvertes commencent maintenant. Ils frappent simultanément la plupart des marchés officiellement fournis, mais certains pays et régions ne reçoivent pas la variante de mémoire de 512 Go du Pixel 7 Pro, et toutes les couleurs ne sont pas en stock.

Nous avons compilé les détails des prix pour les États-Unis, l’Europe et le Royaume-Uni. Un rappel rapide que le Pixel 7 est livré avec 8 Go de RAM, tandis que le Pixel 7 Pro dispose de 12 Go dans toutes les versions.

La Pixel Watch, la première montre portable de Google, est également en vente. Il est disponible en une seule taille, 41 mm, et quatre options de couleurs différentes. Chaque montre est livrée avec un bracelet Active en silicone, tandis que d’autres options incluent du cuir, des bracelets tissés ou des bracelets extensibles de différentes couleurs et à des prix compris entre 50 $/50 €/50 £ et 80 $/80 €/80 £.

NOUS

Wi-Fi uniquement LTE

Montre Pixel 349 $ 399 $

L’Europe 

Montre Pixel 379 € 429 €

ROYAUME-UNI

Montre Pixel 339 £ 379 £





En Inde, les téléphones Google Pixel 7 ont été répertoriés sur Flipkart le 6 octobre, mais la disponibilité réelle n’a pas encore été confirmée.