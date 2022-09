Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro coûteront autant que leurs prédécesseurs

Google va dévoiler entièrement les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors d’un événement spécial le 6 octobre, et alors que nous nous rapprochons de cette date, de plus en plus d’informations sur ces deux sont soit taquinées directement par l’entreprise, soit divulguées par diverses sources.

Aujourd’hui, le premier rendu publié par Google montrant l’avant du Pixel 7 Pro a fait surface sur Facebook, et vous pouvez le voir ci-dessous. Il semble que les courbes de l’écran aient été beaucoup atténuées par rapport au Pixel 6 Pro. Sinon, il y a aussi un rendu de l’arrière du coloris Hazel, deux montres Pixel et une paire de Pixel Buds Pro à admirer ici. Si vous souhaitez rejoindre le Groupe Facebook Pixel Superfansvous devrez cependant vous inscrire sur une liste d’attente, car les demandes d’inscription sont fermées pour le moment.

Parallèlement à cela, une nouvelle fuite nous indique que le Pixel 7 coûtera autant que le Pixel 6 lors de son lancement, et que le Pixel 7 Pro correspondra également au prix du Pixel 6 Pro. Cela signifie que le plus petit modèle coûtera 599 $, tandis que le plus grand coûtera 899 $, tout comme l’année dernière.

Pixel 7 Pro, nom de code Cheetah, coûtera 899 $, disponible dans les couleurs Obsidian, Hazel et Snow. pic.twitter.com/sNhZzuEJxT — Artem Russakovski 🇺🇦 (@ArtemR) 22 septembre 2022

Bien sûr, même si ces prix divulgués se concrétisent, gardez à l’esprit qu’ils ne couvrent que le marché américain. Cette année, Apple a également maintenu ses prix d’iPhone intacts aux États-Unis, mais les a augmentés à tous les niveaux dans d’autres pays, de sorte que Google pourrait faire de même.

Comme révélé précédemment, le Pixel 7 sera proposé en neige, obsidienne et citronnelle, tandis que le Pixel 7 Pro sera disponible en obsidienne, noisette et neige. « Neige » semble être la façon dont Google dit « blanc », tandis que « obsidienne » est un substitut pour « noir ».

La fuite d’aujourd’hui nous indique également que si vous pré-commandez un Pixel 7 chez Target, vous recevrez une carte-cadeau de 100 $, tandis que la pré-commande du Pixel 7 Pro signifie une carte-cadeau de 200 $. Les précommandes commenceront le jour de l’événement, le 6 octobre, et la date de sortie du 13 octobre, précédemment annoncée, est “confirmée” une fois de plus par cette rumeur.