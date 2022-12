Google Pixel 6a revient à 299 $

Personne ne m’a jamais donné de téléphone pour les vacances et il est généralement logique qu’ils ne le fassent pas. Je parle de téléphones pour gagner ma vie et j’ai généralement plusieurs nouveaux téléphones qui flottent à tout moment. Cependant, si je n’étais pas dans cette ligne de travail, je ne peux pas penser à beaucoup de cadeaux qui gagneraient absolument la journée qu’un tout nouveau téléphone. Le Pixel 6a pourrait être ce téléphone que vous donnez ou recevez.

Initialement au prix de 450 $, le Pixel 6a est redescendu à 299 $ comme idée d’achat de dernière minute pour les fêtes. C’est une offre qui dépasse presque toutes les offres du moment, à moins que vous ne vouliez quelque chose d’un peu plus haut de gamme et que vous préfériez opter pour le Pixel 7, qui est également à prix réduit.

Liens vers les offres Pixel 6a :

Pourquoi le Pixel 6a est-il si bon ? Il y a beaucoup de choses qui en font un téléphone vraiment solide, mais nous pensions en fait qu’il était légèrement trop cher à 450 $ lors de son lancement. Il manque un écran à 90 Hz et la durée de vie de la batterie stellaire que nous espérions. Il a toujours un design parfaitement dimensionné, un appareil photo solide, des performances audacieuses et de nombreuses années de mises à jour pour les propriétaires. Notre examen plonge dans tout cela plus en détail.

Si vous n’avez pas le temps de lire cela, sachez simplement que je crois à 100% que ce téléphone est parfaitement au prix de 299 $. Il n’y a pas d’autres téléphones à 299 $ que je recommanderais par rapport à celui-ci, c’est sûr. C’est le téléphone parfait (à ce prix) pour entrer dans la gamme Pixel et voir pourquoi certains d’entre nous ont tendance à privilégier les téléphones de Google, même par rapport à l’excellente gamme de Samsung.