Google Pixel 6a contre Rien Téléphone (1) | Charge rapide 122

C’est une bataille de milieu de gamme alors que nous examinons à la fois le Google Pixel 6a et le Nothing Phone (1), et dans le processus opposent ces deux téléphones à prix similaire.

Le Pixel 6a a été annoncé il y a deux mois, mais nous avons enfin le téléphone, juste au moment où les précommandes commencent, et Henry est prêt à expliquer pourquoi il pense que c’est le nouveau meilleur milieu de gamme sur le marché après deux semaines de mise en place. à travers ses pas.

Dom a à son tour testé le Nothing Phone (1), qui se trouve au même prix mais semble très différent, et équilibre ses spécifications d’une toute autre manière. Survit-il à sa propre campagne de battage médiatique et peut-il déjà détrôner le Pixel 6a – sans parler du OnePlus Nord 2T, de l’iPhone SE et du Samsung Galaxy A53, tous à peu près au même prix.

Enfin, Samsung a confirmé son prochain événement Galaxy Unpacked en août. Nous parcourons tout ce que nous attendons de voir ce jour-là, y compris le Flip 4, le Fold 4, la Watch 5 et les Buds 2 Pro.

Alternativement, si vous préférez écouter plutôt que regarder, abonnez-vous à Fast Charge sur Spotify ou Apple Podcasts.

Si vous avez des idées ou des opinions sur la programmation d’aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires YouTube ou via Twitter – nous serions ravis d’en discuter dans l’émission.

Histoires connexes pour une lecture plus approfondie