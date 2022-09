La semaine dernière, la première mise à jour de sécurité Android 13 a commencé à être déployée pour les appareils Pixel pris en charge, tous à l’exception du Google Pixel 6a. Google a initialement noté que la mise à jour du Pixel 6a serait un peu retardée, mais la mise à jour est maintenant là et se déploie sur le Google Pixel 6a.

Il s’agit bien du patch de sécurité de septembre avec le numéro de build TP1A.2209505.004.A2. La mise à jour de la semaine dernière a apporté des correctifs concernant l’épuisement de la batterie, un correctif pour un bogue Bluetooth et un correctif pour un bogue de notification. Google a également apporté quelques améliorations aux performances et à la fiabilité du scanner d’empreintes digitales intégré.

À la fin de la semaine dernière, Google a également publié la première version bêta de QPR1 pour Android 13 sur les appareils Pixel et les scanners intégrés y ont également vu des améliorations. Que vous soyez sur la version bêta de QPR1 ou non, vous voudrez télécharger cette mise à jour la plus récente qui améliorera l’expérience d’utilisation du scanner intégré.

