Google Pixel 6 repéré dans la version bêta d’Android 12

Alors que nous jouons tous avec cette nouvelle version bêta d’Android 12 et profitons de sa fantaisie Material You, les chercheurs de code trouvent des éléments cachés qui pourraient façonner nos futures décisions matérielles. À titre d’exemple, Google a apparemment été assez lâche en laissant des indices sur sa prochaine gamme de téléphones, y compris le Pixel 6, le Pixel 5a et un potentiel Pixel pliable.

Repéré « à plusieurs reprises » dans les fichiers bêta d’Android 12, 9to5Google dit que Google a laissé des références à tous les nouveaux téléphones, y compris leurs numéros de modèle. Ce sont les suivants:

Barbet (Pixel 5a 5G) – G4S1M

Oriole (appareil Pixel 6) – GR1YH

Raven (appareil Pixel 6) – GF5KQ

Passeport (Pixel pliable) – GPQ72

Tous ces noms de code devraient vous sembler familiers, car nous en avons parlé à plusieurs reprises, y compris en août dernier. Cette nouvelle n’est pas nécessairement la plus intéressante, sauf que leurs références sont maintenant intégrées à Android 12. Google pourrait certainement tuer tout ou partie de ces appareils, mais bon, nous aimons une bonne référence alors que nous ne sommes qu’à quelques mois de voir de nouveaux téléphones Google.

À partir d’aujourd’hui, nous savons que le Pixel 5a devrait apparaître à peu près au moment où le Pixel 4a de l’année dernière est arrivé. Il y a des rendus supposés pour le Pixel 6 et le «Pixel 6 Pro» que je ne peux toujours pas m’empêcher de remettre en question. Et cet éventuel appareil pliable Pixel est toujours suspendu en arrière-plan. Je sais qu’il y a aussi des rumeurs concernant une Pixel Watch, mais je ne les achète pas du tout pour le moment. Quoi qu’il en soit, 2021 ressemble à une grande année matérielle pour Google.