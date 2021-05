Google Pixel 6 Pro fuit dans de nouveaux rendus, plus de détails dévoilés

La semaine dernière, la prochaine surprise de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro a fui, et nous n’étions pas vraiment prêts pour la conception de leur dos. Aujourd’hui, un autre ensemble de rendus qui ont fui confirme essentiellement l’apparence, et la deuxième fois, les choses sont nettement moins choquantes.

Ces rendus concernent exclusivement le Pixel 6 Pro, un téléphone qui aurait un écran tactile AMOLED incurvé de 6,67 pouces, qui, comme vous pouvez le voir, a un perforateur centré pour la caméra selfie et des lunettes très étroites sur trois côtés (avec une taille du menton également, si elle est plus grande.) Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

À l’arrière, il y a un trio d’appareils photo, dont l’un sera large, un autre ultra-large, et il y aura également un tireur à zoom périscope, pour la première fois dans l’histoire de la fabrication de téléphones de Google.

Le téléphone mesure 163,9 x 75,8 x 8,9 mm et l’épaisseur atteint 11,5 mm au niveau de la bosse de l’appareil photo. Le Pixel 6 Pro dispose de deux haut-parleurs stéréo et prend en charge le chargement sans fil. Il n’y a pas de mot définitif sur le chipset qui alimentera l’appareil, mais nous avons entendu des rumeurs sur la fabrication de son propre silicium par Google, tout comme Apple. Attendons de voir si 2021 est l’année où cela fait ses débuts.

