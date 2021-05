Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro rendent une fuite montrant un nouveau design choquant

Google joue la carte de la sécurité avec la gamme Pixel depuis environ deux générations, mais il semble que cette année, il soit enfin prêt à faire bouger les choses dans le monde mobile à nouveau. Une nouvelle fuite prétend nous montrer des rendus illustrant les prochains modèles Pixel.

Oui, modèles au pluriel, et c’est le premier changement par rapport à l’année dernière, lorsque la ligne «phare» se composait d’un seul téléphone, le Pixel 5. Ce n’est pas le cas cette fois-ci: nous obtenons à la fois un Pixel 6 et un Pixel 6 Pro. Et … regardez-les.

Google Pixel 6 (à gauche) et Pixel 6 Pro (à droite)

Le Pixel 6 semble plus petit et n’a que deux caméras dans cette île immense et unique à l’arrière, nous ne serions pas surpris si l’un d’entre eux était un capteur large normal tandis que l’autre était un ultra-large. Le Pixel 6 Pro, en revanche, semble plus grand et ajoute un troisième capteur – espérons-le, un téléobjectif, bien que, d’après l’apparence de ces rendus, ce ne soit pas un type de périscope, alors ne vous attendez pas à un grossissement optique supérieur à 3x.



Google Pixel 6 et Pixel Watch

Espérons que Google mettra également à jour les capteurs qu’il utilise, qui deviennent un peu vieux maintenant.

Caméras de côté, si cette fuite est exacte (et un deuxième source confirmée que le design est en fait précis, alors que les couleurs affichées ne le sont pas), alors Google est enfin prêt à intensifier à nouveau son jeu et à ne pas réutiliser le même design ennuyeux une fois de plus (pour ses appareils haut de gamme au moins, le Pixel une série gardera les looks de la dernière génération selon les fuites précédentes).



Google Pixel 6 Pro

Les rendus ne sont pas directement divulgués de Google ou de quelque chose du genre, mais ont été créés par un tiers sur la base d’images réelles des téléphones.



Google Pixel 6 Pro

Sur le devant, la découpe de perforation de la caméra selfie est maintenant centrée comme dans les téléphones Samsung, et les lunettes ont presque entièrement disparu.

Vous pouvez regarder la vidéo entière ci-dessus pour une vue complète de tous les angles des téléphones à venir. Pour l’instant, nous allons simplement dire que nous sommes enfin enthousiasmés par un nouveau lancement de Pixel. Il reste à voir quand ces téléphones deviendront officiels, car la chute (lorsque Google annonce généralement un nouveau Pixel haut de gamme) est encore assez loin.

