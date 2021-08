Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro exécutent un processeur Tensor personnalisé, lancé cet automne

Google a donné aujourd’hui un aperçu de ses prochains smartphones phares Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La caractéristique la plus importante de ces téléphones est le nouveau processeur personnalisé, ainsi qu’un nouveau système de caméra et un nouveau design.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro fonctionnent sur le nouveau processeur Tensor de Google. Il s’agit d’une puce conçue sur mesure, ce qui signifie que même si elle peut être fabriquée par un tiers, la conception de la puce est réalisée par Google. C’est un concept similaire aux processeurs de la série A qu’Apple a sur son iPhone.

Le processeur Tensor de la série Pixel 6 n’a pas de spécifications confirmées à ce stade. Nous ne savons pas non plus qui les fabriquera pour Google, bien que des rumeurs précédentes aient pointé du doigt Samsung. Google prétend qu’il fera du Pixel 6 le téléphone Pixel le plus rapide, le plus intelligent et le plus sécurisé à ce jour.

Une caractéristique importante de cette puce est ses capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, qui dépassent apparemment tout ce que Google avait auparavant sur ses téléphones. En fait, selon Google, c’était la principale raison pour laquelle l’entreprise a investi dans la conception de sa propre puce, afin qu’elle puisse mettre en œuvre ses fonctionnalités d’IA et de ML d’une manière qu’elle ne pourrait pas avec des pièces standard.

Certaines de ces fonctionnalités intelligentes seront utilisées dans le nouveau système de caméra sur ces deux téléphones. Les deux téléphones ont les mêmes appareils photo larges et ultra-larges, mais le Pixel 6 Pro aura également un téléobjectif 4x. Aucune spécification n’est disponible pour ces derniers pour le moment.









Pixel 6

Google semble également avoir amélioré son jeu d’enregistrement vidéo avec cette génération. Les premiers rapports pratiques suggèrent que le Pixel 6 capture une vidéo de qualité similaire ou même meilleure que l’iPhone 12 Pro Max.









Pixel 6 Pro

Les deux téléphones ont également des écrans mis à jour. Le Pixel 6 aura un écran plat à 90 Hz tandis que le Pixel 6 Pro aura un écran incurvé à 120 Hz. Les deux auront une seule caméra perforée en haut.

Le design est également assez distinctif cette année. Le Pixel 6 est doté d’un cadre en métal au fini mat avec du verre à l’arrière. Le Pixel 6 Pro a un cadre en métal brillant et du verre à l’arrière. Les deux téléphones ont cette barre de caméra légèrement rétro à l’arrière qui rappelle le Nexus 6P. Les deux téléphones sont également disponibles en trois couleurs, avec une apparence bicolore sur certains d’entre eux.

Les deux téléphones auront Android 12 pré-installé au lancement.

C’est à peu près tout ce que nous savons sur ces téléphones jusqu’à présent. Il s’agissait plus d’un teaser que d’un lancement à part entière. Les deux téléphones seront disponibles plus tard cette année à l’automne, ce qui devrait être vers octobre.

Nous n’avons pas non plus de mot sur les prix, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient aussi chers que les autres téléphones phares du marché.

