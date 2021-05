Google Pixel 6 apparaît dans de nouveaux rendus, plus de spécifications révélées

La semaine dernière, nous avons vu des fuites d’images du Google Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, qui ont révélé que les nouveaux pains purs de Google viendraient avec un design rafraîchi. Et hier, nous avons vu le modèle Pro apparaître dans de nouveaux rendus avec quelques spécifications. Maintenant, le Pixel 6 vanille est également apparu dans un nouvel ensemble d’images, nous donnant un meilleur aperçu de son design.

Les nouvelles images de Google Pixel 6 corroborent la fuite de la semaine dernière – le smartphone est doté d’un écran perforé et de deux caméras à l’arrière placées sur l’îlot horizontal. Cependant, l’écran des dernières images est entouré de cadres légèrement plus épais, tandis que les caméras arrière sont jointes par un capteur supplémentaire et ce qui est probablement un microphone.

La résolution des trois caméras du Pixel 6 est inconnue, mais la source affirme que l’écran mesure 6,4 pouces en diagonale et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales en dessous.





Google Pixel 6

Le Pixel 6 a la touche marche / arrêt et la bascule de volume sur son cadre droit, tandis que la fente pour carte SIM est située sur la gauche. En bas, nous avons le port USB-C flanqué de deux grilles, abritant probablement un haut-parleur et le micro principal. L’écouteur doublera en tant que haut-parleur puisque la source indique que le smartphone comportera des haut-parleurs stéréo.

Vous pouvez également voir qu’il n’y a pas de prise casque 3,5 mm sur le Pixel 6, vous devrez donc vous fier à l’USB-C pour écouter de la musique via des écouteurs filaires.







Google Pixel 6

Le Pixel 6 aura une épaisseur de 8,9 mm (11,8 mm avec la bosse de la caméra) et prend en charge le chargement sans fil. Du côté logiciel, il fonctionnera probablement sous Android 12 et nous pourrions voir Google introduire de nouvelles fonctionnalités, dont certaines pourraient éventuellement se répercuter sur les anciens pixels.

Avec le lancement du duo Pixel 6 dans quelques mois encore, vous pouvez vous attendre à plus d’informations sur les smartphones avant le dévoilement officiel.

La source