Google Pixel 5a s’arrête à la FCC avant son lancement

Google travaille toujours dur sur le Pixel 5a 5G, un téléphone qui, en avril, a nié avoir été annulé. La société a laissé entendre que son lancement officiel aurait lieu à peu près à la même période de l’année que l’annonce du Pixel 4a en 2020, c’est-à-dire en août. Cela signifie que nous ne sommes probablement qu’à quelques semaines du dévoilement, et cela a été confirmé par la présence du Pixel 5a à la FCC aujourd’hui.

L’agence de réglementation américaine a délivré deux identifiants distincts pour les versions du Pixel 5a, dont l’un est probablement destiné au marché nord-américain et un autre au reste du monde. Les différences entre eux sont résumées dans l’image ci-dessous.

Il s’agit de la prise en charge des bandes et du manque de CDMA sur un modèle – ce serait le modèle mondial, car il est logique d’activer le CDMA pour les États-Unis où Verizon opère. Bien qu’il existe deux identifiants FCC, il peut en fait y avoir trois numéros de modèle Pixel 5a (deux couverts par le même identifiant) – G1F8F, G4S1M et GR0M2.

La liste FCC ne révèle aucune spécification que nous ne connaissons pas déjà, elle rappelle simplement que le lancement est probablement plus proche que vous ne le pensez, car une telle certification réglementaire est généralement reçue quelques semaines seulement avant le lancement.

Selon les fuites et les rumeurs passées, le Pixel 5a sera presque identique au Pixel 4a 5G, et il sera alimenté par le même chipset Snapdragon 765G. Contrairement à la génération 4a, la 5a semble n’avoir qu’une seule itération, avec ce support SoC et 5G bien sûr. Donc plus de Pixel abordable uniquement en 4G.

Le téléphone devrait également avoir un appareil photo ultra-large à côté de son appareil principal, mais une rumeur disait que nous devrions nous attendre à un prix plus élevé que le Pixel 4a. C’est peut-être simplement parce que le 5a est en fait le successeur du 4a 5G, qui était plus cher que le 4a. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus.

