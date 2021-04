Google a démenti vendredi les informations selon lesquelles son prochain téléphone, le Pixel 5a, était annulé et a annoncé que le téléphone serait lancé plus tard cette année aux États-Unis et au Japon. Le téléphone n’a pas encore été officiellement annoncé, et c’est la première fois que Google confirme son existence.

« Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé », a déclaré un porte-parole de Google à CNBC. « Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé comme lors de l’introduction du téléphone série A de l’année dernière. »

Les téléphones Pixel de Google sont généralement livrés avec la dernière version d’Android et incluent certaines fonctionnalités uniques qui ne sont disponibles que sur les appareils Google. Les appareils Pixel de la série A, tels que le Pixel 4a lancé en août, sont plus abordables que les autres téléphones Pixel de Google, comme le Pixel 4 à la retraite ou le Pixel 5 actuel, qui ont souvent des écrans et des conceptions haut de gamme. Le Pixel 5a est attendu à peu près à la même période.

Google a eu du mal à suivre le rythme des autres fabricants de téléphones Android, mais ses pixels plus abordables ont contribué à stimuler les ventes.

La rumeur suggère que le Pixel 5a de Google a été annulé en raison de la pénurie mondiale de puces, qui a tout affecté, des voitures aux consoles de jeux.