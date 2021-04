Selon les rumeurs, le Google Pixel 5a deviendrait officiel le 11 juin, et jusqu’à présent, une fuite nous a montré qu’il aura un design pratiquement impossible à distinguer de celui du Pixel 4a 5G. Ses dimensions le rendent plus proche de ce téléphone que du plus petit Pixel 4a.

Si vous vous demandez à quel type de puissance vous attendre sous le capot, eh bien – allons droit au but ici. Le Pixel 5a 5G aura le chipset Snapdragon 765G à la barre, tout comme le Pixel 4a 5G et le Pixel 5. Ce SoC devient définitivement un peu vieux en ce moment, en particulier avec le Snapdragon 780G officiel et expédié dans des téléphones comme le Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Le fait que le Pixel 5a 5G soit alimenté par le Snapdragon 765G a été confirmé par le code trouvé dans l’Android 12 Developer Preview 3, où un tas de lignes référençaient ensemble le nom de code du Pixel 5a 5G et le numéro de modèle du Snapdragon 765G.

Ce qui reste un mystère, c’est de savoir si Google sortira à la fois un Pixel 5a et un Pixel 5a 5G – car le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G sont des appareils très différents. Nous ne savons pas encore à ce sujet, mais restez à l’écoute et nous vous apporterons plus d’informations lorsque nous les aurons.

La source | Source de l’image