Lorsque Google a annoncé son Pixel 5 en septembre, beaucoup se demandaient si nous ne reverrions jamais un véritable produit phare du géant de la recherche. Eh bien, nous avons maintenant une paire d’images en direct représentant ce que l’on appelle le Pixel 5 Pro. Vous devez absolument prendre ces images avec prudence car c’est la première fois que nous voyons ou entendons quoi que ce soit à propos de cet appareil.









Images en direct présumées du Pixel 5 Pro

Sur la base de l’image, nous pouvons voir que l’appareil n’est pas livré avec une découpe pour la caméra selfie, ce qui pourrait signifier une caméra sous-écran. Jusqu’à présent, nous n’avons vu que ZTE réussir cela avec son Axon 20 5G, il est donc peu probable que Google essaie d’expérimenter un mouvement aussi risqué. L’autre photo de l’appareil révèle sa section à propos de nous donnant le nom du Pixel 5 Pro et confirmant ses capacités double SIM, mais pas beaucoup plus.





Liste de référence AIDA64

Il n’y a pas de mot sur la taille de l’écran, les appareils photo ou la batterie et une vérification AIDA64 révèle que le téléphone est alimenté par le Snapdragon 865 aux côtés de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Nous devrons simplement attendre d’autres fuites pour nous renseigner sur l’éventuel Pixel 5 Pro.

Source | Via