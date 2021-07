Google Pixel 4a avec un firmware personnalisé a été utilisé par le FBI pour intercepter les messages des criminels

Une histoire fascinante de Carte mère raconte l’histoire d’un téléphone milieu de gamme d’apparence ordinaire avec des intentions importantes. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a utilisé un Google Pixel 4a avec un micrologiciel personnalisé pour intercepter les messages envoyés pour diriger une activité criminelle. Carte mère obtenu le dispositif réel et détaillé comment cela a été fait.

Motherboard a obtenu et analysé un téléphone Anom d’une source qui en a acheté un sans le savoir sur un site de petites annonces.

Des documents judiciaires expliquent qu’un ex-vendeur d’autres bandes d’appareils sécurisés a développé son propre produit appelé « Anom » et l’a présenté au FBI pour qu’il l’utilise pour des enquêtes.

Avec l’appareil obtenu, Carte mère appris certains des entrailles des fonctionnalités du micrologiciel et du logiciel du téléphone Anom. L’écran de verrouillage du téléphone affichait un écran PIN à brouillage automatique, qui réorganisait les chiffres sur l’écran PIN à chaque fois qu’il était utilisé pour rendre plus difficile pour les yeux ou les applications d’écouter le vrai PIN.



Le téléphone lui-même ne fonctionnait pas vraiment comme un smartphone ordinaire. Il comportait des icônes d’application régulières pour les réseaux sociaux et les sites de rencontres couramment utilisés, mais ils n’ouvraient rien lorsqu’ils étaient pressés. Le téléphone exécutait ce qu’on appelle ArcaneOS (comme indiqué sur l’écran de démarrage du Pixel 4a) et une recherche rapide du nom sur Google conduit à des messages d’acheteurs confus qui ont acheté sans le savoir un appareil flashé avec le système d’exploitation. Celui de cette histoire était un XDA membre en Australie. Le logiciel des téléphones a été modifié et les chargeurs de démarrage verrouillés, il était donc difficile de revenir au logiciel de vente au détail.



Le mois dernier, le FBI et ses partenaires des forces de l’ordre en Europe et en Australie ont annoncé des centaines d’arrestations à partir de millions de messages d’utilisateurs d’Anom depuis des années. 27 millions de messages ont été obtenus à partir de plus de 11 800 appareils exécutant le logiciel Anom dans plus de 100 pays. Des criminels auraient fait passer de la cocaïne en contrebande dans le cadre d’orchestrations de trafic à grande échelle à l’aide de ces téléphones Anom. Lorsque ces rapports ont fait surface, les utilisateurs se sont précipités pour vendre leurs appareils Anom à des personnes sans méfiance achetant un téléphone d’occasion bon marché.

