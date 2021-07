Google Pixel 4 XL bénéficie d’une année de garantie supplémentaire en raison de problèmes de batterie

Les téléphones Pixel de Google ont eu leur juste part de problèmes matériels et le Pixel 4 XL bénéficie désormais d’une extension de garantie après d’innombrables rapports d’utilisateurs faisant état d’un drainage important de la batterie et d’autres problèmes liés à l’alimentation. Les propriétaires de Pixel 4XL dans le États-Unis, Singapour, Canada, Japon et Taïwan sont éligibles à une extension de garantie d’un an qui couvre le remplacement des batteries sur les unités concernées.

Les utilisateurs qui subissent des redémarrages et des arrêts aléatoires, une décharge importante de la batterie ou dont les appareils ne s’allument pas peuvent déposer une demande de garantie via Google page d’assistance. Google avertit les utilisateurs qu’il peut facturer des frais supplémentaires pour le remplacement de la batterie s’il y a d’autres composants cassés sur des appareils tels que des écrans fissurés qui empêchent son équipe de réparation de résoudre les problèmes de batterie.

La source