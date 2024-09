Google Photos vous permet désormais de retourner vos photos et vidéos horizontalement

En tant qu’application de galerie la plus importante de la plateforme, il est en fait choquant que Google Photos n’acquière que maintenant la possibilité de retourner des photos et des vidéos horizontalement.

Bien que Google ait l’intention d’ajouter des montagnes de commandes alimentées par l’IA, des options simples comme celle-ci ne doivent pas être négligées. La possibilité de retourner ou de refléter votre contenu est disponible depuis longtemps sur Samsung Gallery et d’autres applications de galerie tierces et était une omission flagrante de Google Photos, mais il semble que cette option soit désormais en cours de déploiement.

L’option a été largement utilisée sur les appareils Fil de discussion Reddit sur le subreddit Google Pixel (h/t Police Android) et est désormais disponible sous la forme d’un bouton supplémentaire « Retourner » ou « Miroir » dans la section « Recadrer » de l’application Photos. Auparavant, cette section proposait des outils pour faire pivoter, redimensionner, mettre à l’échelle et recadrer vos photos et vidéos. Vous pouvez ensuite enregistrer une copie car elle est non destructive, ce qui vous permet de revenir à l’original ou de supprimer si vous le souhaitez.

Bien que la mise en miroir de votre contenu photo et vidéo soit un ajout bienvenu à Google Photos, ce n’est pas quelque chose qui serait utile à la plupart des gens. Il s’agit toujours d’un contrôle de niche qui ne permet que la réflexion à 90 degrés. Vous devrez utiliser l’outil de retournement, puis faire pivoter pour obtenir un effet miroir vertical, car cela ne fonctionne que pour les réglages horizontaux.



















Si vous effectuez la mise à jour vers la dernière version de Google Photos, il se peut que vous ne voyiez pas immédiatement la commande « Retourner »/« Miroir » sur votre appareil. Nous pensons qu’il s’agit d’une mise à jour côté serveur, car plusieurs de nos appareils de test ne disposent pas de cette option, bien qu’ils soient sur le serveur. la version publique la plus récente du Play Store de Photos.

