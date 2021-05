Google Photos teste de nouveaux filtres qui vous permettent de rechercher par type de contenu

Google Photos teste une nouvelle fonctionnalité qui devrait faciliter la recherche d’images et de vidéos. Lors de la recherche d’images d’une personne spécifique dans Google Photos, les utilisateurs pourront affiner la recherche en choisissant d’afficher ou non les résultats, notamment: favoris, vidéos, selfies, collages, animations, films, créations, captures d’écran, archives et photos animées.

Comme Police Android rapports, la nouvelle fonctionnalité de filtrage de Google semble être en cours de test, car il n’est pas possible de voir l’option de filtrage à partir de n’importe quel appareil. Les filtres semblent également ne pas être spécifiques à une version particulière de Google Photos, ce qui suggère qu’il peut être testé côté serveur avec certains comptes.

Police Android » width= »207″ height= »460″ src= »https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/05/google-photos-new-filtering-feature/-207/gsmarena_002.jpg »/>

