Google Photos sur le Web obtient de nouvelles fonctionnalités d’édition exclusives

Être membre de Google One signifie avoir accès à une poignée de fonctionnalités exclusives de Google Photos ces dernières années. De Magic Eraser aux options de collage spéciales, Google a déployé plusieurs mises à jour de Photos pour essayer de rendre intéressant l’abonnement à un forfait Google One. Aujourd’hui, ils ont annoncé un autre bonus pour les abonnés.

Cette fois, les membres de Google One ont accès à des fonctionnalités d’édition supplémentaires dans Google Photos sur le Web. Tant que votre appareil dispose d’au moins 4 Go de RAM et d’un navigateur « mis à jour », vous pouvez profiter des nouveaux paramètres Portrait, Flou, Ciel, Couleur et HDR à partir d’un ordinateur plutôt que simplement de l’application sur votre téléphone.

Voici la liste complète des nouveaux supplémentaire fonctionnalités d’édition dans Google Photos sur le Web :

Cliquez sur Lumière portrait pour ajuster la position et la luminosité de la lumière aux portraits d’une personne.

Cliquez sur Flou pour régler le flou d’arrière-plan.

Cliquez sur Ciel pour sélectionner parmi plusieurs palettes et ajuster la couleur et le contraste du ciel.

Cliquez sur Focus couleur pour désaturer l’arrière-plan tout en conservant la couleur du premier plan.

Cliquez sur HDR pour améliorer la luminosité et le contraste sur l’image pour une photo plus équilibrée.

Google indique que ces nouvelles fonctionnalités de Google Photos sont déployées à partir d’aujourd’hui, alors soyez à l’affût.

Vous n’êtes pas encore membre de Google One et pensez que vous devrez peut-être vous abonner pour bénéficier de telles fonctionnalités ? Google propose toujours des forfaits pour aussi peu que 9,99 $/mois qui vous offrent 2 To de stockage, un accès VPN, un partage familial avec jusqu’à 5 autres personnes, une surveillance du dark web et 10 % de remise sur les achats Google Store. Et bien sûr, vous obtenez également de temps en temps ces fonctionnalités aléatoires de Google Photos.

Vous pouvez afficher les forfaits Google One ici.

// Aide Google Photos