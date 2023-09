Google Photos prend en charge le nouveau format Ultra HDR d’Android 14

En mai dernier, Google a introduit un nouveau format Ultra HDR avec la sortie d’Android 14 Beta 2, qui vise à prendre en charge les images HDR 10 bits, qui seront entièrement compatibles avec les images JPEG standard. De cette façon, le système affichera les images SDR sur des écrans non HDR, mais les couleurs et le contraste apparaîtront lorsqu’ils seront affichés sur un panneau compatible HDR.

La première application à prendre en charge le nouveau format Ultra HDR de Google n’est autre que Google Photos. En version 6.51.0.561138754, AssembleDebug trouvé quelques chaînes pointant vers le support Ultra HDR. D’autres applications tierces pourront profiter de la fonctionnalité avec Android 14.

Il s’agit en fait d’une fonctionnalité plutôt intéressante, car elle vous permettra de profiter pleinement de la configuration moderne de votre écran et de votre appareil photo sur votre téléphone le plus récent et d’afficher vos photos en grande qualité tout en conservant le format JPEG. De cette façon, vous pouvez envoyer ces photos via un lien Google Photos et elles peuvent toujours être visibles même sur un écran SDR standard. Bien sûr, ils ne seront pas aussi beaux, pour des raisons évidentes.

