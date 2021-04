Il existe d’innombrables façons de numériser des documents avec l’appareil photo de votre téléphone, mais à moins que vous connaître ces options, le moyen le plus simple sera toujours de simplement les prendre en photo. Qu’il s’agisse d’un reçu, d’un document fiscal ou de votre carte d’assurance, allumer votre appareil photo et ranger une photo est aussi simple que possible. Mais comment les retrouver plus tard? Google Photos on dirait qu’il a un plan pour aider.

Repéré dans l’onglet « Recherche » de Google Photos, au moins un utilisateur voit maintenant une section « Documents » qui montre toutes les photos qu’il a prises de, eh bien, des documents. En tapant sur cette section, on décompose les types de documents, des recettes aux panneaux ou affiches, aux menus et aux reçus. Ainsi, non seulement Google Photos reconnaît vos photos comme étant un document, mais il franchit une nouvelle étape dans la génialité en les organisant en catégories.

Google n’a pas annoncé cette fonctionnalité et nous ne la voyons pas ici. Je suppose qu’il s’agit d’un déploiement par étapes avec un commutateur côté serveur impliqué, alias le double coup dur des terribles plans de distribution de logiciels de Google qui ont aspiré toute la vie et le plaisir d’Android.

