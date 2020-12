Google Photos reçoit une nouvelle mise à jour qui permettra aux utilisateurs d’Apple iPhone et iPad de synchroniser de manière transparente les photos stockées sur l’appareil avec l’application, et vice versa. Selon Google, les utilisateurs pourront désormais synchroniser automatiquement les photos « préférées » entre les applications Apple Photos et Google Photos, pour améliorer l’expérience multiplateforme. Jusqu’à présent, en raison des restrictions imposées par Apple, les utilisateurs devaient transférer manuellement les photos de l’appareil vers Google Photos. La mise à jour sera la bienvenue par de nombreux utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui sont fans des applications de Google et du stockage en nuage. Pendant ce temps, l’application Google Photos a atteint 5 milliards de téléchargements sur le Google Play Store, rejoignant ainsi un club de plusieurs autres applications Google pour atteindre la cible au fil des ans.

Google explique que les photos sur Apple Photos et Google Photos se synchroniseront automatiquement chaque fois que l’utilisateur les met en vedette ou les met en favoris sur l’une des plates-formes. « Vos photos (cœur) préférées dans Apple Photos deviennent favorites dans Google Photos. Vos photos (vedettes) préférées dans Google Photos deviennent favorites dans Apple Photos », a expliqué la société dans l’article. Pour activer ou désactiver la fonction de synchronisation automatique, ouvrez Google Photos sur iPhone ou iPad> En haut à droite, appuyez sur la photo de profil de votre compte> Appuyez sur Paramètres Photos> Appuyez sur Apple Photos> Appuyez sur Synchroniser les favoris. La société ajoute que les utilisateurs peuvent également voir une invite dans l’application Google Photos qui mènera directement à l’option. De même, chaque fois que l’utilisateur annule ou annule les favoris d’une photo, elle disparaît automatiquement de l’autre plate-forme.

Comme indiqué par Android Police, l’application Apple Photos se synchronise presque instantanément chaque fois que l’utilisateur met en vedette une image dans Google Photos. Cependant, le processus est relativement plus lent lorsqu’il est mené dans le sens inverse, ajoute le rapport. Pendant ce temps, Google Photos a atteint la barre des 5 milliards d’installations, devenant le deuxième Android (WhatsApp) à atteindre le cap cette année. Cependant, il est important de noter que l’application Google Photos est préinstallée sur plusieurs smartphones Android, ce qui augmente automatiquement le nombre de téléchargements. Le mois dernier, Google avait annoncé que le stockage illimité dans le cloud de Google Photos prendrait fin et que les utilisateurs devront souscrire à un abonnement Google One pour profiter d’un espace supplémentaire.