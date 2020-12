Google Maps est livré avec une chronologie qui montre aux utilisateurs tous les endroits où ils sont allés. Bien que beaucoup de gens ne soient pas vraiment fans de cette fonctionnalité, elle est utile lorsque les gens ont besoin de voir où ils se trouvaient à un moment donné. Maintenant, Google a également ajouté cette fonctionnalité à Google Photos, avec la dernière version 5.23.0 de l’application. Cela vient après que Google a récemment annoncé qu’il apporterait bientôt une nouvelle fonctionnalité de cinéma qui fera apparaître les images en 3D dans Google Photos.

Les utilisateurs verront désormais leur chronologie Maps sur les images lorsqu’ils les verront dans Google Photos. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent accéder à Google Photos et accéder à l’onglet Recherche. Une nouvelle fenêtre contextuelle d’avertissement expliquera que la chronologie de Maps a été ajoutée à la carte, ainsi que le lien expliquant la nouvelle fonctionnalité. Il indique que Google Photos utilisera le GPS de l’appareil photo, son historique de localisation Google et les points de repère détectés afin d’afficher une chronologie de Maps. « » Vous pouvez utiliser l’emplacement de vos photos pour organiser, rechercher et explorer vos photos en fonction de l’endroit où elles ont été prises « , a déclaré Google sur sa page d’assistance. Cette fonctionnalité serait utile pour ceux qui souhaitent voir où ils ont pris un certain photo. Il est également important de noter que Google Photos n’affichera la chronologie de Maps que pour les photos prises par les utilisateurs avec les paramètres de localisation de leur smartphone activés.

« Votre carte affiche des photos, y compris les photos de partage que vous avez enregistrées. Elle utilise des informations de localisation telles que le GPS de votre appareil photo, les points de repère détectés et votre historique de localisation », explique Google. La fonctionnalité a été introduite pour l’application Google Photos Android et iOS. Les utilisateurs ont également la possibilité de désactiver l’affichage de la chronologie privée.

Cette nouvelle fonctionnalité intervient alors que Google est en train d’apporter de nouvelles fonctionnalités à Google Photos. Par ailleurs, la société a également ajouté un onglet Voyages à Google Maps qui permet aux utilisateurs de retracer les vacances qu’ils ont prises avant le COVID-19[feminine pandémie.